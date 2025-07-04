وزير الرياضة يوافق علي أعمال تطوير الصالة المغطاة بالعريش ودعم نادي الغردقة

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أعمال تطوير الخاصة بالصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي تم اعتماد أعمال الطرح والإسناد لها مؤخرًا من الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وكذلك وافق وزير الشباب والرياضة علي دعم نادي الغردقة الرياضي بمحافظة البحر الأحمر وإنشاء ملعب اكليريك.

وتمت الموافقة علي ما تم عرضه علي الوزير بشأن تطوير ورفع كفاءةً الصالة المغطاة بمركز التنمية الرياضية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

كما تم اعتماد عمليات الإحلال والتجديد لملعب اكليريك بنادي قلين الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

من جانبه أعلن الدكتور أشرف صبحي علي أننا نعمل بكل ما نملك من جهود لتحقيق هدفنا نحو زيادة الفرص الاستثمارية داخل المنشآت الرياضية بجميع محافظات الجمهورية وهو الذي يضمن تحقيق الكثير من العوائد المالية التي تساعدنا في وجود عمليات الاستدامة وصيانة تلك المنشأت الرياضية والشبابية مع ضمان تقديم العديد من الخدمات والأنشطة المتنوعة والتي تلبي رغبات الشباب والأسرة المصرية.

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