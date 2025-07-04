وزير الرياضة يلتقي عددا من المستثمرين المصريين لبحث الشراكة الوطنية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددا من رجال الأعمال المصريين وذلك لبحث إجراء شراكة وإنشاء رابطة وتحالف وطني وتأسيس شركة تختص بالصناعات الرياضية.

ودار اللقاء حوّل الشراكة بين رجال أعمال مصريين ووزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الغرض من اقامة التحالف هو تصنيع كل ما يخص ويرتبط بالصناعات الرياضية والنجيل الصناعي ومتطلباتهم وهو ما يجعل مصر تحقق المزيد من الاكتفاء الذاتي في تلك الصناعات وتوفير العملات الصعبة للدولة.

ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى أننا نمتلك الكثير من الأفكار المتميزة كما أننا وبالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نسعى إلى توطين صناعة النجيل الصناعي مع الالتزام بمقاييس الجودة العالية والسعر التنافسي داخل مصر ولدينا تعاون كبير مع وزارة الإنتاج الحربي نحو تزويد جميع مراكز شباب مصر بمختلف المحافظات بالنجيل الصناعي المصنع محليًا والذي يسهم بتعزيز الصناعة المصرية وتحقيق أرباح وعوائد.

كما أشار "صبحي " خلال اللقاء إلى ان هدفنا الأكبر هو تمصير العديد من الصناعات المرتبطة بالمجال الرياضي، وايضًا صناعة النجيل الصناعي خاصة وان مصر أصبحت تمتلك مصنع لإنتاج النجيل الصناعي كما لدينا العديد من الصناعات الرياضية والتي سوف نعمل علي إنتاجها وتصنيعها بمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة فرص العمل للمصريين من خلال تمصير تلك الصناعات في المجال الرياضي.

كما تناول الاجتماع دراسة مقترح يشتمل علي عمل نموذج لسور موحد لجميع مراكز الشباب بمصر ليحافظ علي المنشآت الرياضية والشبابية علي ان تكون التكلفة المالية بسعر مقبول وتكلفة مالية أقل.

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