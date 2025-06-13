رغم اعتزال الأسطورة، الإسكواش قوة ناعمة (4)

يجب أن نحسن استغلال الأسطورة المصرية، والبطل التاريخي للعبة الاسكواش علي فرج.. فقد قرر بعد اعتزاله مؤخرا أن يدخل عالم التدريب، وحسنا فعل؛ فمصر بحاجة إلى تواصل الأجيال، واستمرار الإنجازات، وحصد البطولات. والحمد لله، فهناك أندية، انتبهت إلى أهمية هذه الرياضة الرائعة، وخرجت أجيالا مبشرة، وواعدة.

أما عن الأسطورة، فهو حقق أرقاما قياسية، وحفر اسمه في سجل التاريخ بحروف من ذهب.. تصدر علي فرج التصنيف العالمي للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، محققًا 90 أسبوعا متواصلًا على قمة التصنيف العالمي.



وبعد إعلان أسطورة الاسكواش الاعتزال، لكم أن تقرأوا بعضا من سطور قصة الحب والكفاح والنجاح التي خاضها البطلان علي فرج، وزوجته النجمة الأسطورية نور الطيب. علي ونور قصة حب وكفاح داخل وخارج الملعب.. في عالم مليء بالمنافسة والضغوط، نادرًا ما نجد قصة تجمع بين الحب، والرياضة، والدعم الحقيقي.



لكن علي فرج ونور الطيب حققا المستحيل، وتحديا كل العوائق، والعقبات.. فهما ليسا مجرد نجمين في عالم الاسكواش، بل هما مثال حقيقي على القوة، والصبر، والمثابرة، والالتزام، والتفاني، والاتزان الأسري رغم كل الأعباء.



استطاعا في ظل منافسة شرسة، وضغوط مستمرة، أن يحققا توازنا فريدا من نوعه، لا بين الزوجين فقط، بل بين شريكين في الحياة والملعب. علي فرج، بخلقه وتواضعه، أصبح رمزًا عالميًا، ومصدر فخر لمصر في كل بطولة، بينما نور الطيب كانت دائمًا نموذجًا للمرأة الطموح والمقاتلة.



كأسرة، نجحا في تغيير مفاهيم كثيرة، مثل: أن الزواج يعني توقف الطموح.. وأن الأسرة عبءٌ على النجاح، وأن المرأة الرياضية لا يمكنها الجمع بين بيتها وحلمها. أثبتا أنه بالحب والدعم والإيمان، من الممكن أن تكتمل الرحلة بنجاح على كل المستويات.



إنها قصة للشراكة واقتسام الحب والنجاح والمودة والرحمة. 20 عاما قضتها نور الطيب داخل الملعب الزجاجي، حققت خلال عقدين من الزمان ما لم تحققه بطلة أخرى؛ ما جعلها واحدة من أبرز نجمات اللعبة عبر التاريخ.



نور الطيب من مواليد 1993، وتلعب لنادي وادي دجلة، خاضت 440 مباراة في 150 بطولة طوال مسيرتها، محققة 16 لقبا في مسيرتها الاحترافية.. هذه الأرقام مسجلة حتى عام 2020، حينما اضطرت نور لاعتزال اللعبة لمدة سنة؛ بسبب الحمل والإنجاب.



لتعود بعدها وتحقق معجزة في دنيا الاسكواش، بحسب وصف الرابطة المحترفة للاسكواش، حيث نجحت في دخول قائمة أفضل 5 لاعبات على العالم مجددا، ووصلت إلى المرتبة الرابعة، بينما كان أول ألقابها بعد الأمومة بعد 8 أشهر بمن العودة بالتتويج بلقب بطولة زد المفتوحة.



وأصبحت نور الطيب وزوجها علي فرج حديث العالم في 2023، بعد تتويجهما معا ببطولتي أمريكا المفتوحة، ومانشستر للاسكواش للرجال والسيدات، ليصبحا أول زوجين في تاريخ اللعبة يتوجان بلقب نفس البطولة في نفس النسخة عبر التاريخ.

أقترح أن يقام في ساحة مبنى وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة، تمثالان: الأول لـ علي فرج، والثاني لـ محمد صلاح، فهما نموذجان يصعب تكرارهما في عالم الرياضة، ومن حق البطلين على مصر أن نشرح قصة نجاحهما، وكفاحهما لتلاميذ المدارس.

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