السبت 05 يوليو 2025
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توقيع الكشف على حكام كرة القدم بمنطقة الفيوم استعدادا للموسم الجديد

حكام الفيوم، فيتو
حكام الفيوم، فيتو

أجرى حكام كرة القدم  فى الفيوم الكشف الطبى استعدادا للموسم الجديد، بمستشفى فيديمين المركزى، شارك فى الكشف الطبى 42 حكم من حكام الدرجة الاولى والثانية والثالثة وشمل الكشف رسم قلب والنظر والوزن والطول والجهاز الهضمى والضغط والجهاز التنفسى والجهاز البولى وتحاليل صورة دم كاملة، كما تم وتوقيع الكشف على ألقاب "إيكو" فى مركز الأورام بالفيوم.

 

استعدادا لاختبارات وارنر

يذكر أن توقيع الكشف الطبى على الحكام، يكون قبل إجراء اختبارات" الوارنر" تمهيدا لبداية الموسم الكروى الجديد، بناءا على تعليمات اللجنة الرئيسية، وعقدت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم، اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات  أعقبه إجراء تدريب بدنى، علي ملعب مركز شباب سنورس  استعدادا للموسم الجديد، واختارت اللجنة الرئيسية للحكام  5 من حكام الفيوم لاختبارات معسكر" الفار" وتم إجراء الكشف الطبى لهم بمقر الاتحاد بمشروع الهدف وهم، "احمد جمال ـ وأحمد ربيع ـ محمد ممدوح صلاح ـ كيرلس نزيه ـ هشام صبرى".

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وسيتم اجراء الكشف الطبى لحكام الدورى الممتاز والمحترفين من أبناء الفيوم فى مشروع الهدف وهم" رجب محمد ـ مصطفى حسين - علاء صبرى".

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