20 جنيها للمتقدم، تفاصيل اختبارات الناشئين بنادي الترسانة 2025-2026

اختبارات الناشئين، أعلن نادي الترسانة الرياضي عن فتح باب التقديم لاختبارات كرة القدم للموسم الجديد 2025 – 2026، وذلك خلال الفترة من 5 يوليو حتى 19 يوليو 2025.

تفاصيل اختبارات الناشئين بنادي الترسانة 2025-2026

وكشف نادي الترسانة في بيان رسمي عن تفاصيل اختبارات الناشئين 2025 كالتالي..

مكان الاختبارات:

▪️ مركز شباب إمبابة

▪️ نادي ناصر بالكيت كات

مواعيد وتوزيع الفئات العمرية:

أيام السبت والأحد:

مواليد 2007 – 2009 – 2011

من 8:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا

أيام الأربعاء والخميس:

مواليد 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017

من 8:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا

سهر استمارة اختبارات الترسانة

قيمة استمارة الاختبار: 20 جنيهًا فقط

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