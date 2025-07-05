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رياضة

20 جنيها للمتقدم، تفاصيل اختبارات الناشئين بنادي الترسانة 2025-2026

نادي الترسانة
نادي الترسانة

اختبارات الناشئين، أعلن نادي الترسانة الرياضي عن فتح باب التقديم لاختبارات كرة القدم للموسم الجديد 2025 – 2026، وذلك خلال الفترة من 5 يوليو حتى 19 يوليو 2025.

تفاصيل اختبارات الناشئين بنادي الترسانة 2025-2026

وكشف نادي الترسانة في بيان رسمي عن تفاصيل اختبارات الناشئين 2025 كالتالي.. 

مكان الاختبارات:
▪️ مركز شباب إمبابة
▪️ نادي ناصر بالكيت كات

مواعيد وتوزيع الفئات العمرية:
أيام السبت والأحد:
مواليد 2007 – 2009 – 2011
من 8:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا

أيام الأربعاء والخميس:
مواليد 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017
من 8:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا

سهر استمارة اختبارات الترسانة 

قيمة استمارة الاختبار: 20 جنيهًا فقط

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