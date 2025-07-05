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رياضة

غياب رونالدو وصلاح، مراسم تشييع جنازة ديوجو جوتا (فيديو)

جنازة جوتا
جنازة جوتا

أقيمت اليوم السبت مراسم جنازة نجم ليفربول الإنجليزي الراحل ديوجو جوتا في مسقط رأسه في البرتغال بحضور عدد من نجوم كرة القدم.

 

ولم تشهد الجنازة حضور  الثنائى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

وحضرت مجموعة كبيرة من لاعبي ليفربول  مراسم تشييع جنازة زميلهم ديوجو جوتا الذي لقي مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مروع فجر الخميس الماضي بينما كان يستعد للعودة إلى إنجلترا لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

 

 نجوم الريدز توافدوا لحضور جنازة اللاعب وشقيقه يتقدمهم قائد الفريق فيرجيل فان دايك والمدرب أرني سلوت.

وبينما كان لاعبو فريق ليفربول يصلون إلى موكب العزاء كان بعض مشجعي النادي ومحبي ديوجو جوتا يصفقون لجميع اللاعبين، في حين لم يستطع فان دايك الذي تقدم زملاءه أن يحبس دموعه.

وظهر أغلب لاعبي الريدز مرتدين قمصان سوداء، وحضر  العديد من الشخصيات الرياضية موكب العزاء، كما وصل رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو صباحا.

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