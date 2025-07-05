نجوم الزمالك يفتحون النار على الإدارة، طارق يحيى وجمال عبد الحميد يهاجمان جون إدوارد وعبد الناصر محمد، ووصلة سخرية من جمال حمزة، مدحت العدل: كنتو فين أيام مرتضى منصور

هاجم نجوم الزمالك القدامى مجلس إدارة النادي بسبب اقصاء أبناء النادي عن المناصب الشاغرة داخل فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء خاصة بعد تسليم مفاتيح الأمور لجون إدوارد المدير الرياضي الجديد والذي عقبه ابتعاد كل من ميدو وحازم إمام من.

وتصاعد الهجوم على مجلس الإدارة وجون إدوارد بسبب الاتجاه لـ تعيين عبدالناصر محمد مديرا للكرة في نادي الزمالك بالإضافة لإقالة الجهاز الطبي وبعض عناصر الجهاز الإداري وأفراد الأمن والعمال.

أكثر من لاعب سابق في نادي الزمالك هاجم الإدارة بشكل مباشر لدرجة أن عمرو أدهم عضو المجلس رد عليهم كي يزيل الضعوط عن جون إدوارد تحديدا.

كما أن مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك شن أيضا هجوما حادا على أبناء الزمالك القدامى.

ويرى قدامى الزمالك أنهم يستحقون دورا في نادي الزمالك بدلا من الاستعانة من أشخاص من خارج النادي.

عمرو أدهم

طارق يحيى

شن طارق يحيى هجوما حادا على جون إدوارد ومجلس إدارة نادي الزمالك مؤكدا أنهم يمحون هوية النادي.

وقال يحيى " أنا لست مديرا رياضيا أو مديرا للكرة، ولا إداري، ولا عامل في غرف الملابس، ولا أشغل أي منصب من تلك المناصب، أنا أتكلم بدافع من مصلحة النادي فقط، ولا أستفيد شيئًا شخصيًا من هذا الحديث.

وأضاف:" لا يوجد لدي أي اعتراض على تواجد جون إدوارد، لأنه شخص يمتلك فهما جيدا في هذا المجال، ومنصب المدير الرياضي يتطلب كفاءة، ونحن جميعا سندعمه ونقف إلى جانبه.

وتابع:" ولكن عندما يطلب مني رأيي في تعيين ومع كامل الاحترام للكابتن عبد الناصر محمد أو غيره من خارج أبناء النادي، فلا بد لي من أن أبدي رأيي بصراحة، ولن أجامل أو أكذب.

هناك من يقول لي: "اخرج وقل شيئا على الشاشات يختلف عما تقوله في الكواليس أو ما تشعر به داخليا، لكنني أصر دائما على قول الحقيقة.

وواصل:" أبناء النادي لم يعادوا أحدًا في يوم من الأيام، ولن يعادوا أي شخص، بل نحن جميعًا مع نادي الزمالك ومع أي شخص يخدمه ولكن عندما يعين مدير كرة من خارج أبناء الزمالك فيجب أن نتحدث.

هناك من يسأل: "لماذا لم تتحدثوا في فترة المجلس السابق؟" وأرد عليه: نحن كنا نتكلم، ولكنك أنت من لم يكن يتحدث.

كنا نعمل داخل النادي، ونتحدث، ونتحرك وسط أجواء غير مستقرة ومتوترة، وكنا نعترض على العديد من القرارات، فأين كنت وقتها؟

وتابع:" عندما كنا ندعو أحد للخروج والتحدث على قناة النادي، كان يرفض ويقول: "أنا لا أستطيع، ابُعبع سيأكلني"، أما أنا، فقد كنت أعمل مع "البعبع"، وكنت أؤدي عملي، والحمد لله كنت ناجحا.

وواصل:" لقد أنشأت قطاعا للناشئين يمتد لعشر سنوات قادمة، ولكن للأسف تم تدميره بالكامل، أين أسامة فيصل؟ وأين حسين فيصل؟ وأين يوسف أسامة نبيه؟ وأين حسام عبد المجيد؟ وأين ماجد هاني؟ هؤلاء جميعهم أنا من صعدهم إلى الفريق الأول.

وأضاف:" حققت أكبر نتيجة لأي فريق مصري خارج أرض الوطن في دوري أبطال إفريقيا، حين فزنا على فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة 7-0، قد يقول البعض إن المباراة أقيمت في مصر، ولكن الزمالك من قبل خرج أمام فريق إثيوبي في القاهرة، وكذلك الأهلي، ولكن يقال تاريخيا إن الزمالك حقق أكبر نتيجة فوز خارج أرضه، وأنا صاحب هذا الإنجاز، وهو مسجل في تاريخي.

وأتم:" أنا زملكاوي، وأحب الزمالك، وأغير على النادي، وكلامي نابع من غيرتي على الكيان، لأن كيان أي نادٍ يتمثل في جماهيره ورموزه.

طارق يحيى

طارق يحيى يعلق على تعيين جون إدوارد

كل الدعم لـ جون إدوارد في نادي الزمالك، ونحن جميعًا معه ونسانده. وقد أبديت رأيي بصراحة. لكن يا جون، حين تبدأ عملك، لا بد أن تستعين بأبناء النادي.

الكابتن جمال عبد الحميد من جانبه قدّم تعليقًا عقلانيًا جدًا على هذا الأمر، حين قال: من الممكن أن يُعين عبد الحليم علي مثلًا في هذا المنصب، لكنه يرى أن عبد الحليم نجم وله كاريزما، وربما لا يستطيع السيطرة عليه. وربما يفضل تعيين شخص أقل شهرة، أو تابع له، حتى يستطيع العمل معه بسهولة. هذا حقه، وليس لديّ أي مشكلة في ذلك، ولكن هناك قواعد يجب احترامها.

وتابع: أود أن أطرح سؤالًا: ماذا لو حدث ما يحدث الآن، وتم الاستغناء عن جميع أبناء نادي الزمالك وتم تعيين أشخاص يثق فيهم جون، وكانوا يعملون معه في نادي فاركو أو غيره؟ طيب، إذا لا قدّر الله، غادر جون إدوارد في أي وقت، ما هو مصير هذا الفريق الذي أحضره معه؟

لا أتحدث هنا عن الجهاز الفني، بل أتحدث عن الجهاز الإداري، مدير الكرة، المساعدين، مدير شؤون اللاعبين، وكل هذه التغييرات، من أين سنأتي بالبدائل حينها؟ سنعود لنقطة الصفر من جديد.

وأتم:"عندما أقصي أبناء الزمالك وأحضر عناصر من خارج النادي، فأنا بذلك أهدم كوادر الزمالك. لا أريد أن أقول: "انظروا إلى ما يفعله النادي الأهلي"، ولكن دعونا ننتظر، والله العظيم ليس لدي مشكلة، ولكنني فقط أقول لا بد أن نحافظ على هوية نادي الزمالك، لأن كيان أي نادٍ يقوم على جماهيره ورموزه.

جمال عبد الحميد

وأبدى جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق غضبه الشديد من ترشيح اسم عبد الناصر محمد فى منصب مدير الكرة فى النادى.

عبد الناصر محمد الاسم الأبرز الآن المرشح للتواجد فى منصب مدير الكرة، أبدى جمال عبد الحميد اعتراض على هذا الترشيح.

وقال جمال عبدالحميد عبر تصريحات تلفزيونية:" الزمالك غني بأبنائه القادرين على تولي كافة المناصب فى النادى على المستوى الفنى والادارى.

وواصل:" الزملكاوية يعملون في أغلب فرق الدوري المصري ويعملون فى الخليج، ولديهم نجاحات كبيرة ويستحقون التواجد فى الزمالك.

وأشار أن جون إدوارد المدير الرياضى للنادى يرفض الاستعانة بنجوم الزمالك خوفا من عدم قدرته على قيادتهم فى ملف الكرة، من أجل هذا يريد الاستعانة بشخصيات من خارج النادي كى يستطيع قيادتهم.

وعلى لسانه قال: ما يحدث الان هو اول طريق الاخفاق والفشل ونجوم الزمالك قادرين على إدارة كل ملفات الكرة.

وأتم: بالنسبة لى لا يوجد اى تفسير سوى أن جون إدوارد يريد اشخاص من خارج النادى كى يستطيع قيادتهم وهو يخشى من أبناء النادى.

جمال عبد الحميد

جمال حمزة ينتقد مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتب جمال حمزة عبر فيس بوك:" نادى الزمالك بقى حقل تجارب.. والله حاجة تضحك.



عمرو أدهم يرد على قدامى الزمالك بعد انتقادهم لتجربة جون إدوارد

أبدي عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من هجوم بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابقين بعد تعيين جون إدوارد كمدير رياضي وعبدالناصر محمد مديرا للكرة.

وقال:" لماذا نستبق الاحداث، لماذا لا نعطي انفسنا الوقت للحكم علي التجربه بموضوعيه وفقًا للنتائج ؟

وتابع:" تعرض المجلس لنفس الموقف من نفس الاشخاص عند اختيار الكابتن ايمن الرمادي، بتوفيق من الله ودعم جماهيري واجتهاد المدير الفني وجهود اللاعبين تكللت تجربة الكابتن ايمن الرمادي بالنجاح واصبح الزمالك بطلا لكأس مصر

وأشار:" لا يليق ان يتم مهاجمة التجربه قبل التعرف علي نتائجها لاسيما إذا كان من يهاجم قد حصل علي الفرص من النادي لصناعة تاريخ اداري او فني ولكن انتهت هذه التجارب بالفشل دون ترك اي بصمه يمكن تذكرها

وأضاف:" سلوك معتاد ظاهره الغيره علي النادي وباطنه يعكس الرغبه في التواجد بغض النظر عن المؤهلات وهو ما يوضح ضحالة الفكر ومحدودية الافق وحب الذات قبل النادي

وألمح: الهدف واضح لكل من يمتلك قليل من الوعي وهو تصدير الضغوط الي المجلس ومحاولة التشكيك في مرحله هامه من مراحل بناء منظومة كرة القدم الجديدة بالنادي

كنتو فين أيام مرتضى منصور؟ مدحت العدل يهاجم قدامى الزمالك بسبب جون إدوارد

انتقد مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك، قدامى اللاعبين في القلعة البيضاء.

وقام بعض قدامى نادي الزمالك بالهجوم على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي، بعد أنباء تعيين عبد الناصر محمد مديرا للكرة لإنه ليس من أبناء النادي.

مدحت العدل

وكتب مدحت العدل عبر فيس بوك: "علي لاعبي الزمالك القدامي -الذين نكن لهم كل الاحترام- التوقف عن نقد كل شاردة وواردة في التجربة الجديدة التي يقوم بها مجلس الإدارة من أجل بناء فريق شاب قوي.

وواصل: "اتركوهم يعملون في هدوء وتركيز واحترافية ولننتظر النتائج.. لكن مع كل تعيين لشخص ما تبدأ الأقاويل وآخرهم الخلوق عبد الناصر محمد وأنه لم يلعب في الزمالك إلخ إلخ وهو تفكير عقيم بعيد عن الاحتراف الذي يسود العالم كله".

وتابع: "سؤال لهؤلاء الكباتن.. لماذا لم ينتقد أحدكم المستشار مرتضي منصور عندما إختار مدير كرة أهلاوي جداااا هو كابتن أيمن حافظ - وهو بالمناسبة كان إختيارًا صائبًا وادي عمله علي أكمل وجه- لكنكم لم تتكلموا خوفًا وخشي، استقيموا يرحكم الله".

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