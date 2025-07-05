عمرو أدهم يرد على قدامى الزمالك بعد انتقادهم لتجربة جون إدوارد

أبدي عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من هجوم بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابقين بعد تعيين جون إدوارد كمدير رياضي وعبدالناصر محمد مديرًا للكرة.

وطالب عمرو أدهم بالصبر على التجربة خاصة وأنهم تعرضوا لنفس هذا الموقف بعد تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للزمالك وفي النهاية وقتها الزمالك توج ببطولة كأس مصر.

وكتب عبر حسابه على موقع x

يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد

وقال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك إن مفاوضات الأبيض معه كانت سريعة للغاية، وسارت الأمور بشكل جيد، لأنه هو والنادي كانا يرغبان في العمل معًا.

وواصل المدير الفني في تصريحاته للمركز الإعلامي: "الزمالك فريق كبير، وأحد أفضل الأندية في مصر، وقرأت أنه الأفضل في القرن العشرين".

وأضاف يانيك فيريرا قائلًا: "نأمل الآن أن نحاول جعله الأفضل في القرن الحادي والعشرين".

وتابع المدرب البلجيكي قائلًا: "أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن الأهم هو أن نسير جميعًا في نفس الاتجاه، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، فأعتقد أن النتيجة ستكون الانتصارات".

ووقع البلجيكي يانيك فيريرا على عقود تدريبه لـ نادي الزمالك، ليبدأ رحلته في ميت عقبة.

وفي السطور التالية نعرض مسيرة يانيك فيريرا التدريبية وأبرز محطاته وعدد بطولاته بعد تولي مهمة قيادة الزمالك.

من هو يانيك فيريرا؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مع شباب أندرلخت الألماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010.

وسبق لفيريرا أن عمل كمدرب مساعد في نادي الشباب السعودي، ثم تولى تدريب عدة أندية أبرزها ستاندرد لييج وسينت ترويدن في بلجيكا، والفتح والرياض في السعودية، كما قاد نادي راسينج مولنبيك مؤخرا في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

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