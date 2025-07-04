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رياضة

بتواجد جون إدوارد، شاهد جلسة التصوير الرسمية لـ يانيك فيريرا

يانك فيريرا وجون
يانك فيريرا وجون إدوارد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جلسة التصوير الرسمية للمدرب الجديد البلجيكي يانيك فيريرا.

وظهر في جلسة التصوير جون إدوارد المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

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قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏لحية‏‏

ووقع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك العقود مع المدير الفني الجديد لمدة موسم واحد.

جاء التعاقد مع البلجيكي يانِك فيريرا بعد مفاضلة بين عدد المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبالتنسيق بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة.

ووقع البلجيكي يانيك فيريرا على عقود تدريبه لـ نادي الزمالك، ليبدأ رحلته في ميت عقبة. 

وفي السطور التالية نعرض مسيرة يانيك فيريرا التدريبية وأبرز محطاته وعدد بطولاته بعد تولي مهمة قيادة الزمالك. 

من هو يانيك فيريرا ؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مع شباب أندرلخت الألماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010.

وسبق لفيريرا أن عمل كمدرب مساعد في نادي الشباب السعودي، ثم تولى تدريب عدة أندية أبرزها ستاندرد لييج وسينت ترويدن في بلجيكا، والفتح والرياض في السعودية، كما قاد نادي راسينج مولنبيك مؤخرا في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

بطولات يانيك فيريرا 

وحقق يانيك فيريرا 3 بطولات في مشواره التدريبي ونعرضها في السطور التالية. 

الدوري السعودي 2011-2012 

بدأ فيريرا خطواته نحو الألقاب من بوابة الدوري السعودي، حين كان مدربا مساعدا في الجهاز الفني لنادي الشباب خلال موسم 2011-2012، والذي توج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة قوية ليضع اسمه مبكرا ضمن الوجوه الواعدة في عالم التدريب.

الصعود إلى القمة في بلجيكا – موسم استثنائي مع سانت ترويدن

عام 2015، تولى فيريرا قيادة فريق سانت ترويدن في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، ونجح في قيادته للتتويج بالبطولة والصعود إلى دوري الممتاز،  هذا الإنجاز لفت الأنظار إلى المدرب الشاب آنذاك. 

كأس بلجيكا 2015-2016 

وبلغ فيريرا ذروة نجاحه المحلي مع فريق ستاندار لييج، حين قاد الفريق إلى التتويج بكأس بلجيكا في موسم 2015-2016، وجاء هذا الإنجاز بعد مشوار ناجح في البطولة، ليضع بصمته على واحدة من أعرق الكؤوس في الكرة الأوروبية. 

أرقام يانيك في مشواره التدريبي 

وفي المجمل، قاد يانيك فيريرا 348 مباراة مع مختلف الفرق.

استطاع يانيك فيريرا الفوز في 154 لقاء وتلقى 118 هزيمة، فيما تعادل 76 مواجهة.

يانيك فيريرا 
يانيك فيريرا 

التجربة الأخيرة لـ يانيك فيريرا 

وفي تجربته الأخيرة، قاد نادي راسينج مولنبيك البلجيكي في دوري الدرجة الثانية، حيث أشرف على الفريق في 31 مباراة، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 6 هزائم، و7 تعادلات.

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