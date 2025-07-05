السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

قصر ثقافة الإسماعيلية يواصل فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" (صور)

جانب من فعاليات المشروع،
جانب من فعاليات المشروع، فيتو

يواصل قصر ثقافة الإسماعيلية، استضافته لفعاليات مشروع "ابدأ حلمك"، الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستهدف تدريب الشباب على فنون المسرح وإعدادهم بشكل احترافي للمشاركة في العمل المسرحي.  

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تمكين المواهب الشابة في الإسماعيلية 

ويركز مشروع "ابدأ حلمك" على تمكين المواهب الشابة بمحافظة الإسماعيلية وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مختلف عناصر العرض المسرحي، من خلال ورش تدريبية متخصصة تستمر على مدار ستة أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات عملية ونظرية في فنون التمثيل، والدراما، والإخراج، والديكور، والإلقاء، بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين في المجال.  

جانب من فعاليات المشروع، فيتو
جانب من فعاليات المشروع، فيتو
جانب من فعاليات المشروع، فيتو
جانب من فعاليات المشروع، فيتو

تنفيذ فعاليات الورش 

تنفذ فعاليات الورش ضمن برامج الهيئة الثقافية من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت إشراف دكتور شعيب خلف، وبإدارة فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

جانب من فعاليات المشروع، فيتو
جانب من فعاليات المشروع، فيتو
جانب من فعاليات المشروع، فيتو
جانب من فعاليات المشروع، فيتو

مشاركة فاعلة من شباب الإسماعيلية  

وتشهد الورش مشاركة فعالة من الشباب، حيث بدأت أولى فعاليات ورشتي الدراما والتمثيل وتناولت محاضرة حول أسس فهم النص المسرحي وكيفية تحليله، إلى جانب تدريب المشاركين على مهارات التمثيل الجماعي وأهمية الأداء الحركي والصوتي في بناء الشخصية المسرحية.  

جانب من فعاليات المشروع، فيتو
جانب من فعاليات المشروع، فيتو

تأتي هذه الجهود تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبمتابعة المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد المدير الإقليمي، حيث أكدوا على أهمية الورش في بناء جيل جديد من الفنانين المسرحيين الذين يمثلون طاقة واعدة في مستقبل الحركة الثقافية بالمحافظة، ومن المقرر أن يختتم المشروع في نهاية مدته بعرض فني مسرحي يعكس ما اكتسبه المشاركون من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب، ليشكل بذلك منصة حقيقية لانطلاق المبدعين نحو تحقيق أحلامهم في عالم المسرح.
 

 

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