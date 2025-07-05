إصابة عاملين أمريكيين في مركز توزيع المساعدات برفح بعد إلقاء قنبلة يدوية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة عاملين أمريكيين في مركز توزيع المساعدات بعد إلقاء قنبلة يدوية على المجمع في رفح.

وتعد هذه أول إصابة يتعرض لها موظفو المؤسسة منذ بدء عملها في قطاع غزة أواخر مايو الماضي، والذي شابته انتهاكات عديدة أودت بحياة مئات الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: “أُصيب اثنان من موظفي مؤسسة غزة الإنسانية، والجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن نشاط عدائي”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الإصابتين ناجمتان عن “عمل عدائي يُشتبه في أن مسلحين من حماس نفذوه بإلقاء قنبلة يدوية” وفق ادعائها، مشيرة إلى أن “التحقيقات في ملابسات الحادث لا تزال جارية”.

ووقع الحادث في نقطة توزيع “مساعدات” تقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي غزة، وفق المصدر ذاته.

وفي بيان له، أفاد مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي في بئر السبع، الذي نُقل إليه المصابان، بأن حالتهما “مستقرة” ولا خطر على حياتهما، وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

والجمعة، صرّحت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، بأن “المفوضية وثقت استشهاد 613 فلسطينيا سقطوا إما عند نقاط توزيع مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب منها، وذلك حتى تاريخ 27 يونيو/ حزيران المنصرم”، مشيرة إلى أن “حوادث إضافية وقعت منذ ذلك الحين”.

وقالت هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الهجمات الإسرائيلية مستمرة على أشخاص يحاولون الوصول إلى الطعام أمام مراكز المساعدات في غزة، ما يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، وبينت أن الخيام والمدارس التي تؤوي نازحين لا تزال عرضة للاستهداف في جميع أنحاء القطاع.

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة على حافة الهاوية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية في مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن أزمة نقص الوقود في مستشفيات غزة لا تزال تراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة.

19 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 19 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.

غارة إسرائيلية على بلدة شبعا جنوبي ‎لبنان

وفي الوقت ذاته أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة شبعا جنوبي ‎لبنان.

تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي أنه تمكن من تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، والتابع لـ حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال يقصف 15 هدفا جنوب لبنان

الأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفا.

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