قوات الاحتلال تتوغل إلى كفركلا في جنوب لبنان وتفجر منزلا

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية توغلت اليوم الخميس إلى كفركلا في جنوب لبنان وفجرت أحد المنازل.

تقع بلدة كفركلا اللبنانية مباشرة على الحدود مع إسرائيل، وتحديدا بمحاذاة ما يُعرف بـ"الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.

تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي أنه تمكن من تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، والتابع لـ حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال يقصف 15 هدفا جنوب لبنان

الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.