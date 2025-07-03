الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تتوغل إلى كفركلا في جنوب لبنان وتفجر منزلا

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية توغلت اليوم الخميس إلى كفركلا في جنوب لبنان وفجرت أحد المنازل.

 تقع بلدة كفركلا اللبنانية مباشرة على الحدود مع إسرائيل، وتحديدا بمحاذاة ما يُعرف بـ"الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.

 

تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي أنه تمكن من تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، والتابع لـ حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال يقصف 15 هدفا جنوب لبنان

 الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفا.

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جنوب لبنان لبنان كفركلا بلدة كفركلا إسرائيل الأمم المتحدة حزب الله

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