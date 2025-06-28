مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال يقصف 15 هدفا جنوب لبنان

أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفا.

الأمم المتحدة: إسرائيل تصطاد الفلسطينيين عبر المساعدات الإنسانية

في غضون ذلك، أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المساعدات الإنسانية وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنها تمتلك أدوات قانونية ومعايير دولية كفيلة بوقف ما يحدث في غزة.

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