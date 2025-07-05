إحالة أوراق "سفاح زفتى" للمفتي للمرة الثانية

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى "الدائرة الثانية استئناف" بمحافظة الغربية، إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح زفتى" إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية، تمهيدًا للحكم بإعدامه، وذلك بعد إدانته بقتل خمس سيدات، بينهن زوجته.

وحددت محكمة المحلة جلسة خلال دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام، لما تحمله من تفاصيل صادمة وجرائم وحشية ارتكبت على مدار سنوات.

تفاصيل الجرائم

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء لجثة امرأة مجهولة داخل ترعة الخضراوية بمركز زفتى. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الأشلاء تعود إلى سيدة تم قتلها وتقطيعها بوحشية، وألقيت بطرق متفرقة في المياه.

وبعد تحريات موسعة وفحص دقيق، تم التوصل إلى هوية الجاني، وهو المتهم "ع. ر. م"، والذي تبين أنه ارتكب سلسلة من جرائم القتل المروعة بحق خمس سيدات خلال فترة امتدت لأربع سنوات.

اعترافات صادمة

وخلال جلسات المحاكمة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام هيئة المحكمة، أقر خلالها بقتل أربع سيدات بعد إقامة علاقات غير شرعية معهن، حيث كان يقوم بخنقهن أثناء النوم، ثم يقطع جثثهن ويلقي بها في نهر النيل للتخلص منها.

المفاجأة الأكبر في القضية كانت اعتراف المتهم بقتله لزوجته قبل أكثر من ثلاثين عامًا، في جريمة لم تُكشف إلا مؤخرًا ضمن سلسلة جرائمه.

تكييف قانوني وإحالة للمفتي

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث أكدت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من ضحاياه، باستخدام طرق إجرامية منظمة، تعكس قدرًا بالغًا من القسوة.

وبعد مداولات المحكمة وسماع أقوال الشهود واعترافات المتهم، قررت المحكمة للمرة الثانية إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، في خطوة تُمهّد لإصدار حكم بالإعدام شنقًا.

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