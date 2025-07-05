كشف غموض مقتل فتاة بقرية سنباط علي يد 5 شباب في الغربية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من فك لغز جريمة مروعة شهدتها قرية سنباط التابعة لمركز زفتى، والتي راحت ضحيتها فتاة في العقد الثاني من عمرها، بعد العثور عليها مقتولة داخل منزل أسرتها في ظروف غامضة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة تُدعى "مريم.ا" 23 عامًا، داخل منزلها مصابة بعدة طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز زفتي إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والمعاينة الأولية.

كشفت التحريات التي قادها فريق البحث تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الجريمة شاب مسجل خطر كان على علاقة سابقة بالمجني عليها، وقد تبين أنه اعتدى عليها مرارًا خلال الفترة الماضية، ما تسبب في تدهور حالتها النفسية والصحية.

وأفادت مصادر أمنية أن المجني عليها حاولت اللجوء إلى المستشفى في إحدى المرات، لكن تم رفض استقبالها، كما رفض والدها أيضًا السماح لها بالخروج من المنزل أو التوجه لأي جهة للعلاج أو تقديم بلاغ.

وبحسب التحقيقات، فقد نشبت مشادة كلامية بينها وبين المتهم تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها على طعنها بسلاح أبيض، ثم لاذ بالفرار، تاركًا إياها غارقة في دمائها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الرئيسي و4 آخرين يشتبه في تورطهم في التستر عليه أو الاشتراك في الواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لكشف كافة ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة.

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