راتب يانيك فيريرا يثير جدلا واسعا بين جماهير الزمالك.. البلجيكي الأقل بين آخر 4 مدربين أجانب للقلعة البيضاء.. والفضل يعود لـ جون إدوارد

أثار الراتب الذي سيتلقاه البلجيكي يانيك فيريرا وجهازه المعاون مع نادي الزمالك جدلا واسعا بين جماهير الزمالك نظرا لانخفاضه مقارنة بـ الأجهزة الفنية السابقة.

وبات البلجيكي يانيك فيريرا على أعتاب تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم دور بـ نادي الزمالك، في انتظار الإعلان الرسمي.

راتب يانيك فيريرا مع الزمالك

وكشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن قيمة راتب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الأبيض المنتظر.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: “يانيك فيريرا وصل إلى القاهرة اليوم والتقديم سيكون اليوم أو غدا”.

وتابع: يانيك فيريرا مدرب كويس واشتغل فى الدوري البلجيكى والدوري السعودي يعني عارف المنطقة العربية وكمان صغير فى السن، المدرب البلجيكي سيأخذ هو وجهازه المعاون 50 ألف دولار.

جماهير الزمالك تشيد بقيمة راتب يانيك فيريرا

وأشادت جماهير الزمالك بقيمة راتب يانيك فيريرا نظرا لأنه منخفض بالنسبة لمدربي الزمالك الأجانب السابقين خاصة أن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة.

وربط البعض الراتب القليل لـ يانيك فيريرا كون اسمه أقل تدريبيا من قيمة الزمالك والمدربين السابقين أيضا ولذلك جاء الراتب ضعيفا.

فيما أكد البعض أن راتب يانيك فيريرا المنخفض يأتي بسبب دهاء جون إدوارد في المفاوضات مع المدرب البلجيكي.

وفي السطور التالية نعرض رواتب آخر 4 مدربين مع الزمالك قبل تولي يانيك فيريرا المهمة.

يانيك فيريرا

راتب بيسيرو مع الزمالك

قاد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في الزمالك حينها مفاوضات التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، ونجح في التوصل لاتفاق بحصول الجهاز الفني على 70 ألف دولار في الست شهور الأولى من عقده الممتد عام ونصف.

فيما اتفق على أن الموسم الثاني سيرتفع راتب بيسيرو وجهازه المعاون إلى 85 ألف دولار، بشرط تحقيق الزمالك بطولة من البطولتين سواء الدوري المصري أو الكونفدرالية الأفريقية وهو ما لم يحدث قبل أن يتم إقالة بيسيرو.

ووفقا لما تقاضاه بيسيرو فإنه كان يحصل على 20 ألف دولار أكثر من راتب يانيك شهريا، ولو استمر في الموسم الجديد كان سيتقاضى 35 ألف دولار شهريا أكثر من راتب البلجيكي.

راتب جروس مع الزمالك

فيما اتفق الزمالك مع جروس مدرب الأبيض السابق على تقاضى مع جهازه المعاون ما يقرب من 85 ألف دولار شهريًا، وهو راتب قريب من الذى كان يتقاضاه الخواجة السويسرى فى ولايته الأولى مع القلعة البيضاء، حيث إن عقد جروس فى ولايته الأولى كان بقيمة مليون يورو فى السنة، ما يعادل 83 ألف يورو شهريا.

واتفق الزمالك مع جروس على توقيع عقد لمدة 6 أشهر يكون راتبه خلالها قرابة النصف مليون يورو.

راتب جوميز

فيما كان يبلغ راتب جوميز 65 ألف دولار مع مساعديه قبل أن يرحل عن الزمالك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.

وعرض الزمالك على جوميز 120 ألف دولار شهريا لتجديد عقده إلا أنه رفض تماما.

جوميز

راتب أوسوريو

عقد خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك كان مليون ونصف مليون دولار، خلال مدة التعاقد 16 شهرا وذلك وفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينها.

أي أن أوسوريو كان يتقاضى راتبا بقيمة 93 ألف دولار شهريا رفقة جهازه المعاون.

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