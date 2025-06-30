اعتزال شيكابالا يشعل الجدل بين الجمهور، والنشطاء يكشفون سر قرار نجم الزمالك

اعتزال شيكابالا، أثارت أنباء عن اعتزال لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، جدلًا واسعًا بين جماهير نادي الزمالك والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي يترقب فيه كثير من جمهور الزمالك لمقطع الفيديو الذي يعلن فيه شيكابالا عن نيته الاعتزال، والذي يبثه لاعب الزمالك اليوم، جاءت آراء البعض بين معارض ومؤيد لفكرة اعتزاله.

اعتزال شيكابالا يثير الجدل بين الجمهور

دشن النشطاء هاشتاج بعنوان "شيكابالا" ليتصدر التريند، بعد أنباء عن اعتزال نجم الزمالك، وأشعل الجدل بين الجمهور، البعض وصفه بالساحر والأسطورة شيكابالا، في حين أشار آخرون إلى أنه آن الأوان لشيكابالا أن يعتزل، ويأتي للزمالك فريق متكامل من اللاعبين.

قرار اعتزال شيكابالا يثير الجدل، فيتو



علق لاعب الزمالك السابق أسامة حسن على أنباء اعتزال محمود شيكابالا، عبر حسابه بالفيس بوك، فقال: "الساحر معشوق الجماهير أفضل وأمهر لاعب في تاريخ مصر حافظ على شعبية الزمالك.. المتعة يعني شيكابالا، الأسطورة الحقيقي للمهارات والسرعة والأهداف، بس للأسف هي دي الكورة ودي سنة الحياة شيكابالا في القلب".

وقال المخرج عمرو سلامة: "شيكابالا أحلى قصة، قصة نضوج، قصة صعود، قصة ضد القهر، قصة ضد العنصرية، قصة دراما، وميلودراما، والأهم، قصة حب خالص أزلي. قصة لن تنتهي باعتزاله، بل ستبدأ قصص أخرى، يكتبها هو وحده وسنظل كجماهير نتابعها ونتفاعل معها ونتفانى على تدوينها خلفه".



أما البلوجر عمرو عبد الله فقال: "ميدو كلم شيكابالا من أجل إقناعه بالتراجع عن اعتزاله، ومن الآخر يعني قال له: لو الاعتزال مفروض عليك فأنا متمسك باستمرارك، ولو فيه فرض هقدم استقالتي.. هناك اتفاق من جانب شيكابالا مع إدارة الزمالك على بعض الأمور مفترض الانتهاء منها لإعلان الأمر.. شيكابالا حاسم قراره دون تدخل أحد في قراره".

الاحتياج الفني لشيكابالا موجود بنسبة 100%

وعلق لاعب حرس الحدود عمرو جمال على أنباء اعتزال شيكابالا، فقال: "أنا مازلت ألعب في الدوري وأعرف كل اللاعبين، ولذلك أقول إن الثلث ساعة التي يلعبها شيكابالا في مباراة، لا يفعلها لاعب في عمر العشرينات مهما كان اسمه وعمره وإمكانياته في فريقه، الاحتياج الفني لشيكابالا موجود بنسبة 100%".

قرار شيكابالا بالاعتزال، فيتو



ورد البلوجر زيزو زيدان، قائلًا: "شيكابالا خلاص كتر خيره ويعتزل بشكل كويس وشكرا.. الزمالك محتاج مدرب وفرقة كاملة عشان يقدر يأخذ المركز الثالث حتى السنة الجاية ومحتاج كابتن بجد في الملعب ويكون أساسي في الفرقة".

وعلى الجانب الآخر، انتقد البلوجر عبد الرحمن حلمي شيكابالا، فقال: "شيكابالا قصة كلها عبر بدأت في 2005 هروب من نادي الزمالك إلي باوك، ثم عاد في 2006 ومضى للأهلي، ثم بعدها انتقل إلى الزمالك، ونادي باوك حمَّل نادي الزمالك مليون يورو، في 2009 هرب إلي أندرلخت وحل الموضوع ممدوح عباس، واتخانق مع حسن شحاتة، وبعدها إعارة للوصل، وتركه ورجع مصر بدون علم ناديه".

أما البلوجر حسن المندوه، فقال: "قصة قصيرة حزينة، أنا شفت لاعب بمواصفات عالمية، ولكن للأسف ضل الطريق وفشل.. حرفيا فشل، وجه في آخر أيامه الزمالك عشان يلاقي ظهير يتسند عليه... وبادعاء المظلومية...".

وعلق شادي عيسى، ناقد رياضي، فقال: "شيكابالا اللي الأهلاوية بتتريق على تاريخه.. شارك في كأس عالم في روسيا 2018.. فريق الأهلي كله مفهوش غير لاعب واحد شارك في هذه البطولة، غير أن شيكابالا كان سبب صعود مصر لكأس العالم بهدفه في مرمى غانا".

سر قرار اعتزال شيكابالا

وقال البلوجر بلال مدكور: "شيكابالا لسه بيقول قاعد للموسم الجاي.. انتم خلاص عايزينه يعتزل وهو لسة في عز مجده"؟!.

أما البلوجر أحمد الشافعي، فعلق قائلًا: "أهمية القرار من وجهة نظري أن شيكابالا دوره هام جدًا في هذا الموسم التاريخي في حياة نادي الزمالك، الإنتاجية لـ شيكا مش كتير ولكن مؤثرة، ومن حقه ينهي بشكل جيد وأتوقع لو نجحت التجربة والزمالك تأهل لأبطال الدوري الإفريقي هيكون فيه موسم كمان لشيكابالا بالتوفيق للساحر".

شيكابالا مع حسين لبيب، فيتو



وعلق البلوجر سميح ياسين: "فرمان من داخل الزمالك استمرار الأسطورة شيكابالا الموسم المقبل بالكامل ولا يوجد نيه لرحيله عن الفريق شكرًا لجنة التخطيط شكرًا مجلس الإدارة".

الجدير بالذكر أن لاعب الزمالك السابق رضا عبدالعال قال، في تصريحات تليفزيونية: إن "هناك شخصًا مسؤولا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك يجبر أسطورة الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا على الاعتزال".

وأشار رضا عبد العال إلى أنه "خلال الأيام الأخيرة اشتعلت الأجواء داخل الزمالك حول مصير شيكابالا الموسم المقبل مع الزمالك، خاصة في ظل سعي الإدارة لبناء فريق قوي والنزول بمعدلات أعمار اللاعبين، مع تدعيمات خلال ميركاتو الصيف للمنافسة على البطولات".

وزعم رضا عبدالعال: "أن هناك ضغوطًا من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لإجبار محمود عبد الرازق شيكابالا على اعتزال كرة القدم".



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