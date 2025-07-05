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أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي،
حادث الطريق الإقليمي، فيتو

حادث الطريق الإقليمي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحادث جديد على الطريق الإقليمي، اليوم السبت، بنطاق قرية بني سلامة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عند كارتة الخطاطبة، حيث وقع حادث تصادم بين ميكروباصين.


وأسفر الحادث عن وفاة 6 ركاب وإصابة أكثر من 10 آخرين، في الحادث، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع  حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي بمنشأة القناطر.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ومدعمة بسيارات الإسعاف، حيث وتبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.


تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأثار الحادث حالة من الرعب بين النشطاء، الذين علقوا قائلين: "ومازال طريق الموت يحصد الأرواح، حادث جديد على الإقليمى عند كارتة الخطاطبه وأنباء عن وفيات إلى الآن دا مش حل دا مسكن لاستمرار الحوادث بالشكل ده أرواح الناس أصبحت عدد وأرقام والناس زعلت لما طالبنا بمحاسبة المسؤولين عن الطريق يعنى لازم نموت فى صمت".

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