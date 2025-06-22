قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل طبيب طنطا

قررت جهات التحقيق بقسم شرطة أول طنطا، بمحافظة الغربية، حبس متسولة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بقتل الدكتور سعيد رضوان، طبيب المخ والأعصاب.

تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغًا بالعثور على جثة الدكتور سعيد رضوان، 75 عامًا، مكبل اليدين والفم داخل شقته بشارع النادي. وبعد جهود مكثفة، تمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف لغز الجريمة، حيث تبين أن وراءها سيدة متسولة وزوجها، مبيض محارة.

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة أول طنطا، برئاسة الرائد أحمد الكفراوي، أن السيدة المتسولة كانت تتردد على الطبيب المجني عليه في الأعياد والمناسبات بقصد طلب المساعدة المالية. وفي يوم الجريمة، استعانت بزوجها وتوجها إلى منزل الطبيب.

بعد أن فتح الطبيب باب شقته، قام المتهمان بتكميمه وتكبيل يديه وخنقه بقطعة قماش حتى فارق الحياة. ثم قاما بالبحث في المنزل عن أموال، واستوليا على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتف محمول، ثم فرا هاربين.

من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في العمارة والشوارع المحيطة، تمكنت المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما يقيمان بمنطقة القرشي بدائرة قسم ثان طنطا. وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات، واقتيادهما إلى قسم شرطة أول طنطا للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد نقلت جثة الدكتور سعيد رضوان إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا لعرضها على الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة، وتم ندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من الشقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.