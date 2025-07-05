محافظ الغربية يوجّه بحل أزمة زحام مقرات الكشف الطبي بزفتى

وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بزيادة عدد المقرات المخصصة لإجراء الكشف الطبي من ثلاث مقرات إلى خمس، مع دعمها بكافة التجهيزات والفرق الطبية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وتوفير الراحة للطلاب وأولياء أمورهم.

جاء ذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن الزحام الشديد الذي شهدته مقرات الكشف الطبي لطلاب الصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة بمركز ومدينة زفتى

وأكد محافظ الغربية أن الاستجابة جاءت فور تلقي شكاوى من أولياء الأمور الذين أبدوا تضررهم من طول الانتظار والزحام الشديد، مشددًا على أن المحافظة تضع المواطن في قلب أولوياتها، وأنه لا تهاون مع أي تقصير في الخدمات الأساسية، وخاصة تلك التي تتعلق بالأطفال والتعليم والصحة.

وأضاف أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وتقليل المعاناة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة والإقبال الكثيف في هذا التوقيت من العام.

وبموجب التوجيهات الصادرة، تم بالتنسيق بين المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور كريم بركات مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية، اعتماد مدرستي “مسجد وصيف الثانوية” و”سنباط الثانوية التجارية” كمقرين إضافيين للكشف الطبي، إلى جانب المقرات الثلاثة الأساسية وهي: مركز شباب زفتى، مدرسة مؤسسة ناصر، ومدرسة زفتى الثانوية التجارية، ليصبح إجمالي عدد المقرات خمسة.

كما أعلنت هيئة التأمين الصحي عن تمديد فترة التقديم لإجراء الكشف الطبي حتى نهاية شهر أغسطس 2025، وذلك لمنح الأسر الوقت الكافي دون ضغط أو تزاحم، وتيسيرًا على الجميع.

وفي ضوء هذه التوجيهات، كلّف اللواء أشرف الجندي، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، بمتابعة تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع والتأكد من انتظام العمل داخل المقار الجديدة. وعلى الفور، قام السكرتير العام بجولة ميدانية صباح اليوم السبت تفقد خلالها سير العمل وتابع بنفسه انسيابية الإجراءات داخل المقرات، وتحدث مع عدد من أولياء الأمور الذين أعربوا عن ارتياحهم الكبير بعد التوسع في عدد النقاط المخصصة للكشف الطبي.

وأكد اللواء أحمد أنور خلال جولته أن توجيهات المحافظ واضحة وحاسمة بضرورة العمل على راحة المواطن وتقديم خدمات تعليمية وصحية تليق بأبناء الغربية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع أولًا بأول الوضع ميدانيًا، وأن المحافظ يتابع بنفسه التقارير الخاصة بهذا الملف لضمان أفضل أداء.

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