السبت 05 يوليو 2025
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بالأسماء، محكمة شمال بنها تتلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ

التقدم للانتخابات
التقدم للانتخابات الشيوخ بمحكمة بنها،فيتو

كشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بـ القليوبية، تلقي أوراق 6 مرشحين حتى الآن منذ فتح باب الترشح في التاسعة صباحا، والذين استوفوا الأوراق المطلوبة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم:
1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن
2- هشام الحسيني مرشح حزب مستقبل وطن
3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن
4- محمد أبو زيد من مدينة القناطر الخيرية
5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية
6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر

 

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وبدأت اليوم السبت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وتشهد اللجنة العامة للانتخابات إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وذلك لمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو على أن تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو. 

كانت اللجنة العامة للانتخابات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث تقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 11 و12 أغسطس، وتُجرى بالداخل في نفس التوقيت، أي يومي 11 و12 أغسطس أيضًا.

وفي حال إجراء جولة إعادة، ستُعقد للمصريين بالخارج يومي 8 و9 سبتمبر، وللمصريين بالداخل في نفس اليومين، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 20 سبتمبر 2025، وتُعقد أولى جلسات المجلس الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من العام ذاته.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ وفق نظام انتخابي يجمع بين الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، حيث يتم تقسيم الدوائر على 27 دائرة فردية بواقع دائرة واحدة لكل محافظة، بينما تقسم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، ودائرتين تضمان 37 مقعدًا لكل منهما، ليصل إجمالي عدد مقاعد المجلس إلى 300 مقعد، موزعة بواقع 100 للفردي و100 للقوائم، بالإضافة إلى 100 مقعد يُعينهم رئيس الجمهورية، مع ضمان تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وتأكيدًا لمبدأ التمثيل العادل والمتكافئ.

في إطار التعديلات المقترحة على تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ، كشفت التفاصيل الرسمية الخاصة بمحافظة القليوبية عن اعتماد 11 مقعدا و6 مقاعد بنظام القائمة، و5 مقاعد بنظام الفردي.

أما عن أبرز الأحزاب المعلنة حتى الآن بالقليوبية: "حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، وحزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري".

التمثيل الحالي (حتى الآن) بالمراكز والمدن: "بنها، وطوخ، وشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وقليوب، ومن المتوقع إعلان أسماء المرشحين تباعًا خلال الأيام المقبلة، مع تصاعد وتيرة الاستعدادات داخل الأحزاب وخوض عدد من النواب الحاليين السباق الانتخابي مجددًا، إلى جانب وجوه جديدة. 

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