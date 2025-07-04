الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30%

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

محافظ الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد

وأكد محافظ الدقهلية أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في المنافذ 

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار مخفضة أسواق اليوم الواحد الخضروات والفاكهة المنتجات الغذائية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سوق اليوم الواحد محافظ الدقهلية مراكز ومدن المحافظة محافظ الدقهلية وزارة التموين محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

بعد شائعة وفاة الداعية حازم شومان، الإفتاء توضح حكم نشر الشائعات

معلومات عن مباراة الريال ضد دورتموند في كأس العالم للأندية

مدير صندوق مكافحة الإدمان: 60% من المرضى بدأوا في أسر مستقرة ظاهريًا

ما هي الخدمات غير المالية في تطبيق إنستا باي؟

الأكثر قراءة

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية للمصريين والعالم

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

تعليق مؤثر من محمد صلاح على وفاة جوتا: صعب تقبل العودة لليفربول

سوريا تشترط تأجير جزء من الجولان مقابل السلام مع إسرائيل

تغيير خطط ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الساعة الأخيرة من يوم الجمعة.. أفضل ما يقال في وداع خير يوم

بعد شائعة وفاة الداعية حازم شومان، الإفتاء توضح حكم نشر الشائعات

حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية