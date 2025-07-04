الجمعة 04 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: إطلاق تطبيق إلكتروني لتلقى شكاوى المواطنين بشأن تجمعات القمامة

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حرصه الدائم على الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين في جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وتعظيم الاستفادة من منظومة النظافة المعمول بها وتطويرها والارتقاء بمستوى الأداء لصالح المواطنين.

إطلاق تطبيق إلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة في جميع المناطق

وفي هذا السياق أعلن محافظ الدقهلية عن إطلاق تطبيق إلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة والمخلفات، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار تطوير أداء الخدمة، من خلال التعامل الفوري مع الشكاوى التي يتم إرسالها من خلال تطبيق تلقي الشكاوي للعمل على حلها على الفور.

إطلاق حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا...أكيد مسؤوليتنا"

ومن جهته أشار  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، أنه تزامنا مع إطلاق حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا...أكيد مسؤوليتنا" والتعاون مع شركة GT4 للبرمجيات المصممة للبرنامج.

وتم البدء باستخدام التطبيق الإلكتروني لاستقبال الشكاوى التي تخص المواطنين من الخدمات المقدمة بمنظومة المخلفات الصلبة، وذلك لقياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والارتقاء بها، وذلك بإرسال الشكاوى على الرابط التالي:
https://services-dk.com/waste/
أو الكود المعلن مع هذا البيان
حيث تتولى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وفروعها بالمراكز والمدن والأحياء استقبال الشكاوى الواردة والعمل على إزالة أسبابها، وتم تدريب مديري المخلفات الصلبة على استخدام التطبيق، وكيفية الرد على الشكاوى.

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