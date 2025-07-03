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محافظ الشرقية: استخراج 1982 شهادة استبيان تراخيص مبانٍ بالحيز العمراني

 محافظ الشرقية
 محافظ الشرقية

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام للانتهاء من استخراج (1982) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني.

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الحفاظ على مرافق البيئة 

بالإضافة لأعمال  الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، والحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائى للحفاظ على ممتلكات الدولة والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية.

أكدت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر يونيو الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم 1982 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبان.

 

محافظ الشرقية: حل مشاكل المواطنين على رأس أولوياتنا

إعطاء 75 موافقة فنية على أعمال الحفر 

وذلك  داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء (75) موافقة فنية على أعمال الحفر والانتهاء من (21) طلب استبيان ضرائب.

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