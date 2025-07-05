السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

عاطل متهم بمحاولة سرقة كابلات كهربائية من القطار السريع بأكتوبر: ببيعها واستفيد منها

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم بسرقة كابلات كهربائية من داخل محطة القطار السريع بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة بقصد بيع الكابلات والاستفادة من ثمنها، في واقعة كادت أن تسبب أضرارا فنية جسيمة حال إتمامها، أمرت النيابة بحبسه. 

 

ضبط متهم بسرقة كابلات كهربائية 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من مسؤولي المحطة يفيد برصد أحد الأشخاص أثناء محاولته العبث بكابلات كهربائية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ.


وبالفحص والمعاينة، تبين أن المتهم كان يحاول الاستيلاء على كابلات من المحطة في ساعة متأخرة، مستغلا خلو الموقع من العمال، وتم ضبطه متلبسا قبل فراره من المكان.


تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال مكتشفي الواقعة للوقوف علي ملابسات الحادث. 

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نيابة الجيزة الجيزة 6 أكتوبر اكتوبر

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