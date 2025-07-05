محافظ أسيوط يعتمد الخطة السكانية 2025-2026

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الخطة السكانية للعام المالي 2025/2026، والتي تأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين الخصائص السكانية بالمراكز والأحياء، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك دعمًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الخطة تم إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات العاملة في قطاع السكان، وعلى رأسها المجلس القومي للسكان برئاسة محمد عبده بخيت، مقرر المجلس بأسيوط، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية، لاسيما مديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، وتنظيم الأسرة، والرائدات الريفيات، ووحدة السكان، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووزارة الأوقاف والكنيسة، والشباب المتطوع، بهدف تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق المستهدف من الخطة.

أهمية خفض معدلات النمو السكاني

وأكد محافظ أسيوط أن الخطة تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لرفع مستوى الوعي بخطورة الزيادة السكانية، وأهمية خفض معدلات النمو السكاني بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على التزام محافظة أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرات والندوات والبرامج التوعوية، التي تستهدف نشر الثقافة السكانية وترسيخ أهمية التخطيط الأسري، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

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