الأحد 13 أبريل 2025
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وكيل تعليم الجيزة: تفعيل البرنامج العلاجي للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

 قام سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتكليف ريحاب عريق وكيل المديرية بجولة تفقدية مكثفة لمدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق الخطط والبرامج التعليمية بشكل فعال.
 

تفقد الفصول الدراسية ومتابعة البرنامج العلاجي
 

شملت الجولة التفقدية مدارس "كفر حجازي ع ث المشتركة، كفر حجازي ب، أم دينار ب، أم المؤمنين ب المشتركة، والمناشي الجديدة تعليم أساسي"، وخلال الجولة، تفقدت ريحاب عريق الفصول الدراسية، واطلعت على سجلات المرحلة الابتدائية والإعدادية لمادتي اللغة العربية والرياضيات، كما تحاورت مع الطلاب حول تفعيل البرنامج العلاجي، وقامت بإجراء اختبارات عملية لهم في القراءة والكتابة على السبورة للتأكد من تنفيذ البرنامج العلاجي بالشكل المطلوب.

 

متابعة سجلات المعلمين والتأكد من جودة التحضير
 

كما تفقدت وكيل المديرية سجلات تحضير المعلمين وسجلات السلوك، واطلعت على مدى التزامهم بالخطط الدراسية وجودة إعدادهم للدروس. وتفقدت دورات المياه للتأكد من نظافتها وصيانتها.

وخلال الجولة، شددت ريحاب عريق على أهمية تفعيل البرنامج العلاجي للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وأكدت على ضرورة متابعة تقدمهم بشكل دوري وتقديم الدعم اللازم لهم.
 

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