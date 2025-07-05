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ثقافة وفنون

“Jurassic World Rebirth” يحقق 55.8 مليون دولار في 48 ساعة

Jurassic World Rebirth،
Jurassic World Rebirth، فيتو

سكارليت جوهانسون، تصدر فيلم "JURASSIC WORLD: REBIRTH"، إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، فحقق الفيلم إيرادات محليه بلغت 55.8 مليون دولار، في يومين عرض فقط.

طرحت شركة Universal Pictures،رسميا فيلم JURASSIC WORLD: REBIRTH’، في صالات السينما، بتاريخ ٣ يوليو.

فيلم Jurassic World: Rebirth

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن فيلم النجمة سكارليت جوهانسون  Jurassic World: Rebirth، بلغت ميزانيته 180 مليون دولار أمريكي. 

 

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وطرح رسميا بوستر دعائي جديد، لفيلم المخرج جاريث إدواردز، المرتقب Jurassic World: Rebirth، الذي عر في صالات السينما بتاريخ 3 يوليو ٢٠٢٥.

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وظهرت بطلة فيلم Jurassic World: Rebirth، سكارليت جوهانسون، منفردة على البوستر الجديد، وهي تحمل بندقية مخدرة كبيرة، وتنظر بترقب إلي جانبها.

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سكارليت جوهانسون تنتهي من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth

 وانتهت الممثلة سكارليت جوهانسون، من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth، والذي تتشارك في بطولته مع الممثل جوناثان بيلي، وماهرشالا علي، ويتولي مهمة الإخراج جاريث إدواردز.

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قصة فيلم  Jurassic World Rebirth

وتجري أحداث فيلم Jurassic World Rebirth، بعد خمس سنوات من نهاية Jurassic World Dominion، حيث أثبتت بيئة الكوكب أنها غير صالحة إلى حد كبير لعيش الديناصورات المتبقية، والموجودة الآن في بيئات استوائية معزولة، تشبه المناخات التي ازدهرت فيها سابقًا ثلاثة من أضخم الكائنات في هذا النظام البيئي تحمل مفتاح تطوير دواء يقدم فوائد إعجازية لإنقاذ حياة البشر.

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