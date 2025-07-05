تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، يلتقي بايرن ميونخ الألماني، مع باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم السبت علي ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه، جوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط الدفاعي: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا.

خط الوسط الهجومي: مايكل أوليز، سيرجي جنابري، كينجسلي كومان.

خط الهجوم: هاري كين.

ويلتقي الفائز من قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية 2025.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان



تنطلق صافرة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان



تذاع مباراة بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان اليوم في كأس العالم للأندية عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات تلك النسخة من البطولة، إلى جانب قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي أكشن" حيث أعلنتا إذاعتها اللقاء.

باريس سان جيرمان تأهل للدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية بعد فوزه الكبير على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما عبر بايرن ميونخ نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 بالدور ذاته.



وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.



وتأهل الهلال لملاقاة فلومينينسي، تشيلسي ضد بالميراس، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بدور ربع النهائي.

مباريات دور الـ8 من كأس العالم للأندية



الهلال وفلومينينسي (فوز فلومينينسي بهدفين لهدف).

بالميراس وتشيلسي (فوز تشيلسي بهدفين لهدف ).

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ (تقام اليوم السبت).

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (تقام اليوم السبت).

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية



فلومينينسي البرازيلي.

تشيلسي الإنجليزي.

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