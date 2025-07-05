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رياضة

مونديال الأندية، موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ وباريس
بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية، يستضيف ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، مباراة  باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ 


تنطلق صافرة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ 


تذاع مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم في كأس العالم للأندية عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات تلك النسخة من البطولة، إلى جانب قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي أكشن" حيث أعلنتا إذاعتها اللقاء.

ويلتقي الفائز من قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية 2025.

باريس سان جيرمان تأهل للدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية بعد فوزه الكبير على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما عبر بايرن ميونخ نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 بالدور ذاته.
 

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.
 

وتأهل الهلال لملاقاة فلومينينسي، تشيلسي ضد بالميراس، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بدور ربع النهائي.

مباريات دور الـ8 من كأس العالم للأندية


الهلال وفلومينينسي (فوز فلومينينسي بهدفين لهدف).

بالميراس وتشيلسي (فوز تشيلسي بهدفين لهدف ).

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ (تقام اليوم السبت).

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (تقام اليوم السبت).

 

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية


فلومينينسي البرازيلي.

تشيلسي الإنجليزي.

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