مواجهة نارية الليلة بين ريال مدريد ودورتموند في ربع نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني أمام بوروسيا دورتموند الألماني فى الحادية عشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ضد دورتموند، مواجهة من العيار الثقيل ضد الفائز من باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية 2025.

طريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16، ويعد ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، برصيد 5 ألقاب، يليه برشلونة بثلاثة، ثم بايرن ميونخ، كورينثيانز، وساو باولو بلقبين لكل منهما.



كان نادي ريال مدريد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته الثامنة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على الهلال السعودي صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط، بينما غادر كل من سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي المنافسات من دور المجموعات.

طريق بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية



في المقابل، حجز بوروسيا دورتموند بطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال الأندية عقب فوزه المثير على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، وتأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.



مليون يورو لكل لاعب للفوز ببطولة كأس العالم للأندية

وقرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وضع مكافأة مالية ضخمة للاعبي النادي الملكي حال حصد بطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، قد نجح في التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.



وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز وعد بمنح كل لاعب مليون يورو مكافأة، حال الفوز ببطولة كأس العالم للأندية وهي أكبر مكافأة مالية يقدمها النادي على الإطلاق عن بطولة قصيرة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تلك الخطوة تأتي حيث عندما بدا هذا المونديال فكرة غامضة، لم يتعامل معه الريال كمجرد جولة تحضيرية بل كحدث لا يقل أهمية عن دوري أبطال أوروبا.

وأكملت، أن مكافأة الفوز بهذه البطولة تضاهي مكافأة دوري الأبطال، وهذا له دلالات كبيرة وعلى صعيد الأرقام، فقد جمع النادي حتى الآن أكثر من 55.16 مليون يورو من مشاركته في الأدوار السابقة، ويمكن أن ترتفع القيمة إلى 111.6 مليون يورو إذا واصل طريقه نحو اللقب.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.



وتأهل الهلال لملاقاة فلومينينسي، تشيلسي ضد بالميراس، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بدور ربع النهائي لمونديال الأندية .

مباريات دور الـ8 من كأس العالم للأندية



الهلال وفلومينينسي (فوز فلومينينسي بهدفين لهدف).

بالميراس وتشيلسي (فوز تشيلسي بهدفين لهدف ).

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ (تقام اليوم السبت).

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (تقام اليوم السبت).

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية



فلومينينسي البرازيلي.

تشيلسي الإنجليزي.

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