ريال مدريد يغري لاعبيه للفوز بمونديال الأندية

قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وضع مكافأة مالية ضخمة للاعبي النادي الملكي حال حصد بطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، قد نجح في التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وفي دور مجموعات البطولة القارية، نجح الميرينجي في تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع الهلال السعودي والفوز على كل من ريد بول سالزبورج وباتشوكا المكسيكي.

مليون يورو لكل لاعب للفوز ببطولة كأس العالم للأندية

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز وعد بمنح كل لاعب مليون يورو مكافأة، حال الفوز ببطولة كأس العالم للأندية وهي أكبر مكافأة مالية يقدمها النادي على الإطلاق عن بطولة قصيرة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تلك الخطوة تأتي حيث عندما بدا هذا المونديال فكرة غامضة، لم يتعامل معه الريال كمجرد جولة تحضيرية بل كحدث لا يقل أهمية عن دوري أبطال أوروبا.

وأكملت، أن مكافأة الفوز بهذه البطولة تضاهي مكافأة دوري الأبطال، وهذا له دلالات كبيرة وعلى صعيد الأرقام، فقد جمع النادي حتى الآن أكثر من 55.16 مليون يورو من مشاركته في الأدوار السابقة، ويمكن أن ترتفع القيمة إلى 111.6 مليون يورو إذا واصل طريقه نحو اللقب.

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