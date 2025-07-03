آرسنال يعرض 80 مليون يورو للتعاقد مع نجم ريال مدريد

بدأ نادي آرسنال الإنجليزي في خطواته الجادة لضم البرازيلي رودريجو غوس، نجم ريال مدريد، بعد أن فتح النادي الملكي الباب أمام مغادرة اللاعب وسط تراجع حظوظه الفنية.

مسيرة رودريجو مع ريال مدريد

انضم رودريجو (23 عامًا) إلى ريال مدريد قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي في 2019 مقابل 45 مليون يورو، لكنه يعيش، حاليًا، حالة من الترقب تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، خاصةً مع المنافسة الشرسة في خط هجوم الفريق الملكي.

وبينما يمتد عقده حتى 2028، تزداد التكهنات حول رحيله بعد موسمٍ عصيبٍ نفسيًا وفنيًا، ما دفع آرسنال لاستغلال الظرف وبدء مفاوضات حذرة لضمه.

آرسنال متمسك بضم رودريجو

ووفقًا لتقارير صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة آرسنال تتابع عن كثب تطورات موقف اللاعب مع ريال مدريد، وتعتقد بأن الفرصة مهيأة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لإبرام الصفقة.

وقالت الصحيفة إن آرسنال رصد ميزانية تصل إلى 80 مليون يورو لضم المهاجم البرازيلي، الذي يعد أحد أبرز الصفقات الطموحة في تاريخ "المدفعجية".

ومن المتوقع أن يحصل رودريغو على أحد أعلى الرواتب في الفريق الإنجليزي حال انتقاله، لكن الأطراف المعنية تفضل الانتظار لرؤية خريطة طريق ألونسو مع الفريق قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.

واختتمت: "وكلاء اللاعب يدركون جيدًا إمكانية تنفيذ الصفقة، لكنه يرفض التعجل، في انتظار منعطفات السوق خلال الأسابيع المقبلة".

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