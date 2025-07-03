ريال مدريد يقف دقيقة حداد في مرانه على روح جوتا

وقف لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني، دقيقة حداد، في مران الميرنجي، مساء اليوم الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية، على روح البرتغالي ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي وافته المنية.

وتوفي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه، في حادث سير مروع بإسبانيا، في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت المقبل، في دور الـ8 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

رسالة مؤثرة من يورجن كلوب على رحيل جوتا

بعث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، رسالة مؤثرة، عبر حسابه على إنستجرام، اليوم الخميس، ينعى فيها لاعبه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد وفاتهما في حادث سير مروع.

وكتب كلوب: "هذه لحظة أعجز عن التعبير فيها.. لا بد أن هناك غاية أكبر من كل هذا، لكنني لا أستطيع رؤيتها".

وأضاف: "قلبي محطم بعد سماعي نبأ وفاة جوتا وشقيقه أندريه.. ديوجو لم يكن فقط لاعبا رائعا، بل كان أيضا صديقا عظيما، زوجا وأبا محبا ومهتما".

وتابع: "سنفتقدك كثيرًا، كل صلواتي وأفكاري وقوتي موجهة إلى زوجته روت والأطفال والعائلة والأصدقاء وكل من أحبوك.. ارقد بسلام.. مع كل الحب".

وفاز جوتا تحت قيادة المدرب كلوب، بالعديد من الألقاب مع ليفربول، علمًا بأنه انتقل إلى الفريق الإنجليزي، قادما من وولفرهامبتون في 2020.

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