الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يقف دقيقة حداد في مرانه على روح جوتا

جوتا، فيتو
جوتا، فيتو

وقف لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني، دقيقة حداد، في مران الميرنجي، مساء اليوم الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية، على روح البرتغالي ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي وافته المنية.

وتوفي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه، في حادث سير مروع بإسبانيا، في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت المقبل، في دور الـ8 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

رسالة مؤثرة من يورجن كلوب على رحيل جوتا 

بعث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، رسالة مؤثرة، عبر حسابه على إنستجرام، اليوم الخميس، ينعى فيها لاعبه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد وفاتهما في حادث سير مروع.

وكتب كلوب: "هذه لحظة أعجز عن التعبير فيها.. لا بد أن هناك غاية أكبر من كل هذا، لكنني لا أستطيع رؤيتها".

وأضاف: "قلبي محطم بعد سماعي نبأ وفاة جوتا وشقيقه أندريه.. ديوجو لم يكن فقط لاعبا رائعا، بل كان أيضا صديقا عظيما، زوجا وأبا محبا ومهتما".

وتابع: "سنفتقدك كثيرًا، كل صلواتي وأفكاري وقوتي موجهة إلى زوجته روت والأطفال والعائلة والأصدقاء وكل من أحبوك.. ارقد بسلام.. مع كل الحب".

وفاز جوتا تحت قيادة المدرب كلوب، بالعديد من الألقاب مع ليفربول، علمًا بأنه انتقل إلى الفريق الإنجليزي، قادما من وولفرهامبتون في 2020.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوتا ديوجو جوتا ليفربول ريال مدريد كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يُعزي ليفربول ومنتخب البرتغال في وفاة ديوجو جوتا

شاهد آخر أسيست من ديوجو جوتا إلى محمد صلاح

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

كلوب عن وفاة جوتا: قلبي مُحطم وأعجز عن التعبير

الأكثر قراءة

عمرو الجنايني يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك برسالة مؤثرة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

لماذا أراد اليهود أخذ الأحكام من رسول الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

حقيقة تلقي وسام أبو علي عرضا من الريان القطري

خدمات

المزيد

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

عقب خروجه من السجن.. قصة المحلل الشرعي الذي ادعى زواجه من 33 سيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أراد اليهود أخذ الأحكام من رسول الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

اللي مات راح للي أرحم بيه من كل الخلق، الأوقاف تحذر من الشماتة في الموت

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

المزيد
الجريدة الرسمية