تغيير خطط ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

قرر نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، تأجيل عودة اللاعبين بشكل تدريجي إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، وسط حالة من الحزن فرضت نفسها على الجميع عقب وفاة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا.

قرار ليفربول

كان من المقرر أن تحضر المجموعة الأولى من لاعبي ليفربول إلى المركز التدريبي للنادي اليوم الجمعة لإجراء الجولة الأولى من الاختبارات البدنية بعد العطلة الصيفية.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تم تأجيل هذه الخطوة في خضم تداعيات المأساة المروعة التي أودت بحياة ديوجو جوتا البالغ من العمر 28 عامًا، وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في إسبانيا فجر الخميس.

ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة جوتا غدا السبت في البرتغال.

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