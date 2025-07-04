الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغيير خطط ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

جوتا
جوتا

قرر نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، تأجيل عودة اللاعبين بشكل تدريجي إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، وسط حالة من الحزن فرضت نفسها على الجميع عقب وفاة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا.

قرار ليفربول 

كان من المقرر أن تحضر المجموعة الأولى من لاعبي ليفربول إلى المركز التدريبي للنادي اليوم الجمعة لإجراء الجولة الأولى من الاختبارات البدنية بعد العطلة الصيفية.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تم تأجيل هذه الخطوة في خضم تداعيات المأساة المروعة التي أودت بحياة ديوجو جوتا البالغ من العمر 28 عامًا، وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في إسبانيا فجر الخميس.

ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة جوتا غدا السبت في البرتغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي ديوجو جوتا ديوجو جوتا نادي ليفربول وفاة ديوجو جوتا

مواد متعلقة

كوكا يوجه رسالة مؤثرة بعد وفاة جوتا: لا نعلم ما الذي يخبئه الغد

جماهير ليفربول تضع ورود التعازي أمام النادي حدادا على رحيل جوتا (صور)

احتفلنا معك قبل أيام، رونالدو ينعى نجم ليفربول ديوجو جوتا

رحل قبل الشهرة، من هو أندريه سيلفا شقيق ديوجو جوتا؟

الأكثر قراءة

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية للمصريين والعالم

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

تعليق مؤثر من محمد صلاح على وفاة جوتا: صعب تقبل العودة لليفربول

سوريا تشترط تأجير جزء من الجولان مقابل السلام مع إسرائيل

تغيير خطط ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الساعة الأخيرة من يوم الجمعة.. أفضل ما يقال في وداع خير يوم

بعد شائعة وفاة الداعية حازم شومان، الإفتاء توضح حكم نشر الشائعات

حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية