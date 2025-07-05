بالأبيض لهذا السبب، ملابس خاصة للاعبي ليفربول في مراسم عزاء ديوجو جوتا (فيديو)

مشاعر حزن انتابت لاعبي ليفربول أثناء إلقاء نظرة الوداع الأخير لزميلهم البرتغالي ديوجو جوتا مساء الجمعة في مراسم العزاء التي أقيمت في منزل اللاعب في منطقة جوندومار شمال البرتغال.

وتوافدت مجموعة كبيرة من لاعبي ليفربول الجمعة في مراسم عزاء الراحل جوتا الذي لقي مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مروع فجر الخميس بينما كان لاعب ليفربول يستعد للعودة إلى إنجلترا لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

Elenco do Liverpool acaba de chegar ao velório sob aplausos de todos presentes, Van Dijk lidera os rapazes. 💔♥️ pic.twitter.com/AdQ9gQUxmm — Anfield Brasil (@Anfieldbr) July 4, 2025

ونشرت منصات التواصل ووسائل الإعلام في البرتغال مقاطع فيديو لعدد من نجوم الريدز وهم يفدون إلى منزل جوت يتقدمهم قائد الفريق فيرجيل فان دايك والمدرب أرني سلوت.

وحل في موكب عزاء النجم البرتغالي المتوج حديثا بدوري الأمم الأوروبية لاعبون آخرون من ليفربول من بينهم الأوروجواياني داروين نونيز برفقة زوجته، وأندي روبرتسون، وكيرتس جونز وجوردان هندرسون وألكسيس ماك اليستر وكيليهير وبرادلي وفيدريكو كييزا وجيمس ميلنر وآخرون.

وبينما كان لاعبو فريق ليفربول يصلون إلى موكب العزاء كان بعض مشجعي النادي ومحبي ديوجو جوتا يصفقون على جميع اللاعبين، في حين لم يستطع فان دايك الذي تقدم زملاءه أن يحبس دموعه.

وظهر أغلب لاعبي الريدز مرتدين أقمصة بيضاء وهو ما فسره بعض المتابعين بأنه تقليد على صفاء العلاقة التي كانت تجمع اللاعب البرتغالي الراحل عن عمر 28 عاما بزملائه، فضلا عن رغبتهم في عدم ارتداء اللون الأسود الذي يتم إظهاره عادة في المآتم.

وحضرت عديد الشخصيات الرياضية موكب العزاء كما وصل رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجر إلى القرية صباحا.

ووصل جثمانا لاعب كرة القدم ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا إلى شمال البرتغال الجمعة، لدفنهما في القرية التي ولدا فيها، بعد وفاتهما في حادث سير بإسبانيا.

Fabinho e Thiago chegaram ao velório pic.twitter.com/liiuXrZGEK — Anfield Brasil (@Anfieldbr) July 4, 2025

وانطلق موكب من السيارات الجنائزية إلى جوندومار قرب بورتو مساء أمس الخميس من مشرحة بويبلا دي سانابريا، القريبة من موقع حادث السير القاتل.

وصدمت وفاة جوتا عن عمر ناهز 28 عامًا عالم كرة القدم، قبل أن تتهاطل رسائل التعزية والمواساة من زملائه السابقين والأندية وقادة المنتخب البرتغال وعدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي والمشجعين.

وودع مشجعون لليفربول نجمهم المفضل بوضع أكاليل من الزهور والأوشحة ورسائل التعازي في محيط ملعب أنفيلد في ليفربول.

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