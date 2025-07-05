فشل مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة من الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إن مفاوضي التكتل لم يفلحوا حتى الآن في تحقيق انفراجة في المفاوضات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد يسعى المفاوضون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب رفع الرسوم الجمركية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكان الاتحاد الأوروبي تخلى بالفعل عن آماله في إبرام اتفاق تجاري شامل قبل المهلة التي حددها ترامب، وتنتهي في 9 يوليو الجاري.

لكن بعد المحادثات في واشنطن لم يتضح ما إذا كان التكتل سيضمن حتى التوصل إلى اتفاق أخف من حيث المبدأ.

وأبلغت المفوضية الأوروبية مبعوثي التكتل، بعد ظهر الجمعة، بأنها تعتقد أن الولايات المتحدة على استعداد لإيقاف الرسوم الجمركية المعمول بها حاليًا للشركاء الذين توصلت معهم إلى اتفاق مبدئي، مع إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية لاحقًا.

ودون اتفاق مبدئي، سترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق على معظم الواردات من نسبتها الحالية البالغة 10% إلى المعدل الذي حدده ترامب في 2 أبريل الماضي.

وفي حالة الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه النسبة 20%.

ونقلت المصادر عن المفوضية قولها إن الولايات المتحدة كانت طرحت في مرحلة ما فرض رسوم جمركية 17% على واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية.

وقال اثنان من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إن المفوضية تبذل على ما يبدو جهودًا أكبر نحو الخيار الأول، لتمديد الوضع الراهن، ثم ستسعى إلى مزيد من التفاوض.

ويوم الخميس، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن المفاوضات من المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه "تم إحراز تقدم نحو اتفاق مبدئي خلال أحدث جولة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع".

وأضاف أنه "بعد مناقشة الوضع الراهن مع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)، ستعاود المفوضية الآن التواصل مع الولايات المتحدة بشأن المضمون مطلع الأسبوع المقبل".

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