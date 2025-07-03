المفوضية الأوروبية: مستعدون لاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية ولكل خيار أدواته

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية، مع التحذير من أن جميع الأدوات السياسية والاقتصادية ستبقى مطروحة على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.

نحو اتفاق أوروبي محتمل مع واشنطن

وقالت فون دير لاين:"نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية".

ويأتي هذا التصريح في إطار الجهود الأوروبية لخفض التوترات التجارية مع واشنطن، وسط مخاوف من تصعيد قد يضر بالاقتصاد العالمي.

رسالة تحذير أوروبية: كل الأدوات متاحة

وأضافت بحزم: "جميع الأدوات متاحة إذا لم نتوصل إلى اتفاق"-في إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يرد بإجراءات مضادة إذا استمرت السياسات الجمركية الأمريكية دون تفاهم مشترك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على تأجيل فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على السلع من الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو.

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الاثنين الماضي، إن العودة إلى الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في "يوم التحرير" لا تزال خيارًا مطروحًا لبعض الدول مع استمرار إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية.

وقال بيسنت: "هناك دول تتفاوض بحسن نية، لكن يجب أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من تجاوز الحدود بسبب عنادها، فقد نعود إلى مستوى 2 أبريل. آمل ألا يحدث ذلك".

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