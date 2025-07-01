أمريكا تعلن تحديد الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، وتهديد اليابان بسبب الأرز

ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تضحي بقطاع الزراعة في مفاوضاتها الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من عدم استيراد اليابان للأرز الأميركي.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن رفض اليابان استيراد الأرز المزروع في أميركا دليل على أن بعض الدول باتت «مدللة» في تعاملها مع الولايات المتحدة، مضيفًا: «أكنّ احترامًا كبيرًا لليابان، لكنهم لا يشترون أرزنا، رغم أنهم يعانون من نقص هائل فيه»

وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة إذا لم تشتر الارز.

الرسوم على السيارات اليابانية

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال استمرار الرسوم الجمركية البالغة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات اليابانية، في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات الأمريكية اليابانية بشأن الرسوم الجمركية قبل نحو أسبوع من الموعد الذي حدده الرئيس ترامب لفرض الرسوم المرتفعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء أمس "نحن لا نبيع لليابان سيارات وهم لن يشتروا سياراتنا أليس هذا صحيحا.. وهناك ملايين وملايين من سياراتهم تأتي إلى الولايات المتحدة وهذا ليس عدلا، نحن لدينا الكثير من النفط، يمكنهم استيراد الكثير من النفط، ويمكنهم استيراد المزيد من السلع الأخرى "، في إشارة إلى الطرق التي يمكن لليابان من خلالها خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.

من ناحيته يقول أكازاوا كبير المفاوضين اليابانيين: إن الرسوم الأمريكية على السيارات غير مقبولة، مضيفا أن صناعة السيارات اليابانية تساهم بقوة في الاقتصاد الأمريكي من خلال استثمار أكثر من 60 مليار دولار وتوفير 2.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

اتفاقيات تجارية جديدة

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجتمع مع فريق التجارة هذا الأسبوع لتحديد نسب الرسوم الجمركية على كل دولة إذا لم تتفاوض مع الولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "سنسمع عن اتفاق تجاري مع الهند قريبًا جدًا".

كان الرئيس الأميركي علق فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الشهر قبل الماضي على العديد من الدول، في التاسع من أبريل، لمدة 90 يومًا، مع بقاء الرسوم الشاملة بنسبة 10% على تلك البلدان.

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