اتحاد الكرة يدرس إقامة دورة ودية لتوفير احتكاك قوي لمنتخب الشباب

منتخب الشباب، يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، إقامة دورة ودية دولية بالقاهرة، بمشاركة منتخبات أوربية وآسيوية ولاتينية، من أجل توفير احتكاك قوي لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، ضمن خطة إعداده للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

دورة ودية بالقاهرة قبل المونديال

وكشف مصدر باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية، ينتظر ردود عدد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم للشباب، والتي تمت مخاطبتها من أجل مواجهة منتخب مصر وديا خلال الأسابيع القادمة، استعدادا لمشاركة الفراعنة للمونديال، وفي حال لم ترد هذه المنتخبات فإن الاتجاه الأقرب سيكون تنظيم بطولة ودية بالقاهرة في أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من المنتخبات المشاركة في مونديال الشباب.

أسامة نبيه، فيتو

مواجهات آسيوية ولاتينية

كما أكد أسامة نبيه في برنامجه لإعداد منتخب الشباب، ضرورة توفير مباريات مع مدارس آسيوية ولاتينية، خاصة أنه يواجه منتخبي اليابان وتشيلي في دور المجموعات بمونديال الشباب.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم

وقال نبيه: مجموعة مصر قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

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