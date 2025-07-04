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رياضة

تفاصيل مران منتخب الشباب استعدادا لوديتي الكويت (صور)

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

أدى منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته صباح اليوم تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وذلك مع بدء معسكره المفتوح بمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.

وحرص الجهاز الفني على التدريب صباحا لمزيد من التركيز فى ظل قيام اللاعبين بتنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية فى الهجوم والدفاع وذلك لتطبيقها خلال وديتي المنتخب القادمتين مع منتخب الكويت الأوليمبي يومي ١٧ و٢٠ يوليو الجاري.


وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعتين، وتولى علاء عبده المدرب العام متابعة مجموعة بينما قاد محمد عمر أبو النور المدرب المساعد المجموعة الأخرى وقاد الكابتن أيمن طاهر  تدريبات الحراس.

 وشهد المران سباقا قويا من اللاعبين للفوز بثقة الكابتن أسامة نبيه ودخول التشكيل الأساسي فى المرحلة القادمة خاصة وأن الاختيار سيكون من نصيب الأكثر جهدا وكفاءة والتزاما.

قائمة منتخب الشباب 

  وتضم قائمة المنتخب خلال المعسكر المفتوح كلا من: أحمد وهب وأحمد منشاوي وريشه  فى حراسة المرمى وإبراهيم عادل ومحمد عوض واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد واحمد زيزو وعبد الحميد احمد ومحمد جمال ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا وأحمد وحيد ومروان محمود ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمود صلاح وياسين عاطف وعلى ايهاب واحمد ناجي ومحمد الدسوقي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صاب

 

ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن  المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

مباراتان وديتان أمام الكويت

وانتظم فى التدريبات كل اللاعبين المعلن أسمائهم باستثناء الحارس عبد المنعم تامر الذى حصل على إذن من الجهاز الفني طبقا لتصريحات حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب..هذا ومن المقرر أن يتحلل المعسكر مباراتان وديتان لمنتخب الشباب مع منتخب الكويت الأوليمبي يومي ١٧ و٢٠ يوليو الجاري.

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