الجمعة 04 يوليو 2025
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تكشف خطورة تناول العقاقير المغشوشة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول الأدوية المغشوشة، مشيرة إلى أن الأدوية المغشوشة المتدنية الجودة مشكلة عالمية تؤثر على جميع مناطق العالم، وقد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة وفشل في علاج العديد من الأمراض.​

شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة وغير موثوقة


وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عند شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة وغير موثوقة، تزداد احتمالية الحصول على أدوية مزيفة، لم تمر بعمليات التقييم والرقابة الصارمة.​

ما الأدوية المزيفة؟

وأكدت أن الأدوية المزيفة قد تحتوي على مكونات ذات جودة منخفضة أو بجرعات خاطئة وتحمل معلومات تعريفية مزيفة بشكل احتيالي، مشيرة إلى أنها تحتوي على عبوات مزيفة أو تركيزات أقل من المادة الفعالة.​
 

كانت هيئة الدواء المصرية شددت على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات؛ لأنها المصدر الآمن لتوفير دواء بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.​

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي  أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ  عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١​. 

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ولفتت هيئة الدواء المصرية إلى أنه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.​

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