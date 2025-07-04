تنسيق الجامعات 2025، قواعد التوزيع الجغرافي للقبول بالجامعات الحكومية

حددت وزارة التعليم العالي نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025 /2026.

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات

يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي:

يتم تجميع الجامعات بالنسبة للإدارات التعليمية في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (1) قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة (ب) كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (1) إجبارية وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (1) عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى

مجموعة (جـ) باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية حيث أنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات فإن المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافي هي الإدارة التعليمية التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية. وبالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية وسنتان يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن البيانات الواردة من المعهد الحاصل منه الطالب على الدبلوم

وبالنسبة للمدارس الداخلية الرياضية والعسكرية والمتفوقين ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية الحاصل عليها.

وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) (هي المحافظة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق.

اعتبار محافظتي القاهرة - الجيزة نطاق جغرافي واحد، ويضم جامعات القاهرة - عين شمس - حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة الجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على الا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.

يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

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