الجمعة 04 يوليو 2025
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أخبار مصر

بعد وفاة السائق، قطار البحيرة يستكمل رحلته

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن قطار ١٩٥ بالبحيرة واصل رحلته وتم استكمال المرحلة بسائق احتياطي بعد وفاة قائد القطار في محطة “مديرية التحرير”.

وأكد المصدر أن كافة المحطات الرئيسية للسكك الحديدية يتواجد بها سائقين وجرارات احتياطية للطوارئ.

كما أكد المصدر أن الهيئة تلقت إشارة بوفاة قائد القطار بمحطة التحرير بالبحيرة أثناء تواجده بالمحطة وتم على الفور إخطار الجهات المختصة والتعامل مع الواقعة. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوفاة سائق قطار خلال توقفه بمحطة القطار. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين تعرض سائق القطار لإغماء وتوقف القطار ولم يتحرك تم تدخل الركاب ووجد السائق متوفيا، وتم تأكيد الوفاة من قبل طبيب كان بين الركاب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بدر العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات. 

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

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