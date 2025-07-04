بعد وفاة السائق، قطار البحيرة يستكمل رحلته

قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن قطار ١٩٥ بالبحيرة واصل رحلته وتم استكمال المرحلة بسائق احتياطي بعد وفاة قائد القطار في محطة “مديرية التحرير”.

وأكد المصدر أن كافة المحطات الرئيسية للسكك الحديدية يتواجد بها سائقين وجرارات احتياطية للطوارئ.

كما أكد المصدر أن الهيئة تلقت إشارة بوفاة قائد القطار بمحطة التحرير بالبحيرة أثناء تواجده بالمحطة وتم على الفور إخطار الجهات المختصة والتعامل مع الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوفاة سائق قطار خلال توقفه بمحطة القطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين تعرض سائق القطار لإغماء وتوقف القطار ولم يتحرك تم تدخل الركاب ووجد السائق متوفيا، وتم تأكيد الوفاة من قبل طبيب كان بين الركاب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بدر العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.