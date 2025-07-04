الطريقة الصحيحة لوضع واقي الشمس للحماية من الحروق

يعتقد العديد من الأشخاص أنه يجب وضع واقي الشمس في الصباح فقط، ولكنه يعد درعٌ واقٍ يتطلب تجديدًا مستمرًا، فخواص واقي الشمس لا تدوم طويلًا في وجه الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يستلزم إعادة وضعه بانتظام للحفاظ على حماية فعالة للبشرة.

متى تعيد وضع واقي الشمس؟

تعد القاعدة العامة لإعادة وضع واقي الشمس هي كل ساعتين عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتضمن هذه الفترة الحفاظ على حاجزٍ وقائيٍ فعالٍ على البشرة، مما يحميها من حروق الشمس ويُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد، بما في ذلك الورم الميلانيني.

ومع ذلك، تتطلب بعض الظروف إعادة التطبيق في وقت أقصر. لذلك يجب الانتباه إلى علامات معينة تستدعي تسريع عملية إعادة وضع الواقي، وتشمل:

جفاف الجلد أو ظهور تشققات به، قد يشير ذلك إلى أن الواقي الشمسي قد فقد فعاليته.

احمرار الجلد، علامة واضحة على بدء تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

الشعور بوخز أو حرقان، مؤشر على تهيج البشرة من التعرض للشمس.

كيفية التطبيق الصحيح لواقي الشمس

عند إعادة وضع الواقي الشمسي، يجب اتباع نفس طريقة التطبيق الأول. قم بتوزيع الكريم على جميع مناطق البشرة التي قد تتعرض لأشعة الشمس.

أما عن الكمية، فينصح باستخدام حوالي 25 جرامًا من الواقي الشمسي في كل مرة، وهي كمية كافية لملء كوب صغير.

الأنشطة اليومية وعلاقتها بمدة حماية الواقي الشمسي

تؤثر طبيعة الأنشطة الخارجية بشكل مباشر على عدد مرات إعادة وضع واقي الشمس، فالأنشطة المائية مثل السباحة وركوب الأمواج تُضعف واقي الشمس وقد تُزيله بالكامل خلال 45 دقيقة إلى ساعة، وعلى الرغم من أن الواقيات الشمسية "المقاومة للماء" أو "المقاومة جدًا للماء" قد تُطيل مدة فعاليتها قليلًا، إلا أنها لا تضمن حماية لساعتين كاملتين. بعد الخروج من الماء، يُنصح بإعادة وضع الواقي الشمسي بعد تجفيف البشرة بالمنشفة، حيث أن التجفيف نفسه قد يُزيل الطبقة الواقية.

كذلك، يمكن أن يؤدي التعرق الشديد أثناء ممارسة الرياضة أو العمل في الحديقة إلى تخفيف تأثير الواقي الشمسي، مما يستدعي إعادة تطبيقه خلال ساعة واحدة. قد توفر الواقيات الشمسية المخصصة للرياضيين أو المقاومة للتعرق بضع دقائق إضافية من الحماية، لكنها لا تُغني عن الحاجة لإعادة التطبيق المتكرر.

هل تدوم واقيات الشمس ذات عامل الحماية الأعلى لفترة أطول؟

عامل الحماية من الشمس (SPF)، الذي يقيس مدى حماية الواقي من أشعة UVB المسببة لحروق الشمس، لا يُشير إلى مدة فعاليته. فكلما ارتفع عامل الحماية، زادت الحماية من أشعة الشمس، ولكن هذا لا يعني أن الواقي يدوم لفترة أطول.

فيوفر واقي الشمس ذو عامل الحماية من الشمس العالي حماية أكبر أثناء استخدامه، ولكن هذا لا يعني أنه يبقى ويحمي لفترات أطول، ويحتاج إلى إعادة وضعه بنفس الطريقة.

لذلك، يجب اتباع نفس إرشادات إعادة الاستخدام الأساسية بغض النظر عن عامل الحماية (سواء كان 15 أو 30 أو 100). ويجب استخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30 إذا كنت ستقضي وقتًا طويلًا في الخارج.

على الرغم من فعاليته الكبيرة، إلا أن واقي الشمس لا يوفر حماية كاملة بنسبة 100% من تلف الجلد الناتج عن الشمس، حتى عند استخدامه بشكل صحيح ومنتظم. ولتعزيز الحماية الشاملة للبشرة في الأيام المشمسة:

ارتدِ ملابس واقية، وتُعد تغطية البشرة بالملابس طريقة فعالة لحماية الجسم من حروق الشمس. يمكن لأي ملابس أن توفر بعض الحماية، لكن المعدات المتخصصة للحماية من الشمس توفر حاجزًا أفضل ضد الأشعة فوق البنفسجية.

ارتدِ قبعة ونظارة شمسية، الرأس والوجه معرضان بشكل خاص لأشعة الشمس، ويمكن للقبعة عريضة الحواف أن تحمي الوجه والرقبة، بينما تحمي النظارات الشمسية البشرة الحساسة حول العينين.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة يُخفف من حدة الأشعة فوق البنفسجية. حتى الجلوس تحت مظلة الشاطئ لفترة قصيرة يُساعد بشكل ملحوظ.

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