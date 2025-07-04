الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل لنمو صحي للجنين

يُعد النظام الغذائي الصحي ركيزة أساسية لسلامة الأم والجنين أثناء فترة الحمل، حيث يوفر العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز صحة الأم ودعم النمو السليم للجنين، وفي المقابل، توجد أطعمة ومشروبات معينة يجب على الحامل تجنبها تمامًا نظرًا لما قد تشكله من مخاطر عليها وعلى جنينها

أطعمة ومشروبات محظورة أثناء الحمل

خلال الحمل، يصبح جسم المرأة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، كما أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة أو الإجهاض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، تتنوع هذه المحاذير لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، من السوشي وحتى الأطعمة شديدة الملوحة.

الأسماك الغنية بالزئبق

يجب على الحوامل تجنب تناول الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه إلى تلف في دماغ الجنين أو تأخر في نموه، ووفقًا لإرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تشمل هذه الأسماك:

سمك التونة كبير العينين

سمك الإسقمري الملكي

سمك المارلن

سمك الروفي البرتقالي

سمك القرميد من خليج المكسيك

سمك أبو سيف

اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطهوة جيدًا

تُعد اللحوم والأسماك والمحار النيئة أو غير المطهوة جيدًا بيئة خصبة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات التي قد تسبب التسمم الغذائي. ورغم أن هذه الميكروبات قد لا تكون قد أثرت على المرأة قبل الحمل، إلا أنها قد تُمرضها وتُلحق الضرر بالجنين أثناء هذه الفترة الحساسة. لذا، يُنصح بتجنب ما يلي:

السوشي والساشيمي

أي نوع من الأسماك أو المحار النيء

اللحوم غير المطهوة جيدًا أو متوسطة النضج، مثل شرائح اللحم والهمبرغر

البيض النيء أو السائل

يُفضل بشكل عام تجنب تناول البيض النيء لاحتمال التعرض لبكتيريا السالمونيلا. أثناء الحمل، قد تكون آثار السالمونيلا أكثر خطورة، ففي بعض الحالات النادرة قد تسبب تعفن الدم، وهي عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في دماغ الجنين ورئتيه، وقد تعبر المشيمة لتصيب الجنين مسببة مشاكل خطيرة.

كما يجب تجنب الأطعمة التي يدخل في تحضيرها البيض النيء، مثل:

صلصة سيزر منزلية الصنع (الأنواع المعبأة آمنة غالبًا)

مايونيز منزلي الصنع

صلصة هولنديز وبيرنيز

عجينة الكيك أو الكوكيز غير المطهوة (حتى لو كانت خالية من البيض، فالدقيق غير المطهو قد يحتوي على الإشريكية القولونية والسالمونيلا)

كريمة التزيين أو الميرينغ منزلية الصنع

الموس والتيراميسو (يجب التأكد من خلوها من البيض النيء بالتحقق من الملصق أو سؤال الطاهي)

عند تناول البيض المقلي، يجب التأكد من أن الصفار والبياض متماسكين تمامًا.

اللحوم المصنعة

بتجنب اللحوم المصنعة أثناء الحمل نظرًا لارتفاع خطر احتوائها على بكتيريا الليستيريا الخطيرة. قد تسبب الليستيريا أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا أو لا تسبب أي أعراض على الإطلاق للأم، ولكنها قد تؤثر بشدة على نمو الجنين، مسببة الولادة المبكرة أو الإجهاض أو وفاة الجنين. تشمل هذه الأطعمة:

لحوم الغداء (اللحوم الباردة، لحوم الديلي، النقانق الباردة)

النقانق المخمرة أو الجافة

الجبن الطري والعصائر غير المبسترة

غالبًا ما يكون الجبن الطري غير مبستر، ما يعني أنه لم يُعالج حراريًا للقضاء على البكتيريا الشائعة، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالليستيريا. تشمل أنواع الجبن غير المبسترة التي يجب تجنبها:

جبنة بري

جبنة كامامبير وأنواع الجبن الأزرق الأخرى

جبنة فيتا

يجب التحقق من الملصق الغذائي للتأكد من أن المنتج "مصنوع من حليب مبستر". وينطبق الأمر نفسه على بعض العصائر وعصير التفاح غير المبسترة، التي تُباع عادة في متاجر الأطعمة الصحية وأسواق المزارعين. ابحثي عن كلمة "مبستر" على الملصق، وتجنبي المنتجات التي تحمل كلمات مثل "طبيعي" أو "معصور طازجًا" إذا لم تكن مبسترة.

الكحول

يُعد الكحول من المحظورات المطلقة أثناء الحمل، حيث يؤثر بشكل مباشر على نمو الجنين وله عواقب وخيمة مدى الحياة، بما في ذلك مشاكل سلوكية وجسدية ومشاكل في التعلم، ولا يوجد مستوى آمن لاستهلاك الكحول أثناء الحمل، وينصح بتجنب جميع أنواعه، ويمكن أن يؤدي تناول الكحول أثناء الحمل إلى متلازمة الكحول الجنينية (FAS)، وهي حالة خطيرة لا يمكن علاجها، بالإضافة إلى عيوب خلقية تؤثر على قلب الطفل وعينيه وعظامه وأذنيه وكليتيه.

الاعتدال في تناول الملح والكافيين

يُسبب الملح احتباس الماء في الجسم، لذا يجب تناول الأطعمة المالحة باعتدال أثناء الحمل. فالإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل، وهي أحد مضاعفات الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم والتورم الناتج عن احتباس السوائل.

لا يزال بإمكان الحامل الاستمتاع بقهوتها الصباحية، ولكن يجب تقليل تناول الكافيين أثناء الحمل. يشير الباحثون إلى أن الكافيين قد يسبب تضييق الأوعية الدموية في الرحم، مما يقلل من تدفق الدم ويؤثر على نمو الجنين.

يوصي بالحد من استهلاك الكافيين بما لا يزيد عن 200 ملليجرام يوميًا. على سبيل المثال، يحتوي كوب القهوة العادي على حوالي 100 ملج من الكافيين، مما يعني عدم تجاوز كوبين من القهوة يوميًا. وتجدر الإشارة إلى أن الشاي الأسود وشاي البابونج والشاي الأخضر تحتوي أيضًا على الكافيين، ويمكن تناولها باعتدال مع الأخذ في الاعتبار أن مستويات الكافيين تختلف باختلاف طريقة التحضير وكمية الشاي المستخدمة.

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