غزل المحلة يعلن انطلاق اختبارات الناشئين والبراعم للموسم الجديد 2025/ 2026

أعلنت شركة غزل المحلة لكرة القدم عن فتح باب التقديم لاختبارات الناشئين والبراعم استعدادا للموسم الرياضي 2025/2026.

وتشمل الاختبارات اللاعبين من مواليد 2005 وحتى 2019، حيث سيتم بدء سحب استمارات التقديم اعتبارًا من يوم 10 يونيو 2025، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 7 مساءً، من استاد غزل المحلة، باستثناء يوم الجمعة،ويبلغ سعر استمارة التقديم 100 جنيه.

ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات الرسمية يوم 14 يونيو 2025، تحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء الفنيين في النادي، لضمان اختيار أفضل العناصر وفقًا لمعايير فنية دقيقة.

غزل المحلة يشكل لجنة اسكاوتنج لدعم الفريق الأول واكتشاف المواهب

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل عن تأسيس فريق اسكاوتنج جديد، يهدف إلى البحث واكتشاف المواهب الكروية في مختلف أنحاء مصر والقارة الأفريقية، وذلك في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول وقطاع الناشئين بالعناصر الواعدة والقادرة على تقديم الإضافة الفنية مستقبلًا.

وأكد مجلس الإدارة أن اللجنة ستباشر عملها بالتنسيق الكامل مع لجنة التعاقدات والجهاز الفني للفريق الأول، بما يضمن اختيار أفضل العناصر التي تلبي احتياجات الفرق المختلفة داخل النادي، وفق رؤية فنية متكاملة تدعم أهداف غزل المحلة في المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتضم اللجنة في تشكيلها كلا من:

نور هواش، علاء محمد، عمرو العاصي، أحمد نجم.

وتمنى مجلس الإدارة لأعضاء اللجنة التوفيق في مهامهم الجديدة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على الإسهام في دعم مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة.

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