الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

آخر تطورات ملفات الصفقات الجديدة في نادي غزل المحلة

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

أعلن نادي غزل المحلة عن أنهاء لجنة التعاقدات بالنادي عددا من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بعد الاتفاق على ضم اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قِبل الجهاز الفني، واللجنة الفنية، ولجنة الاسكاوتنج بالنادي.

ويستعد النادي للإعلان عن هذه الصفقات رسميًا خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى بناء فريق شاب وقوي قادر على المنافسة في بطولة الدوري الممتاز.

وتواصل لجنة التعاقدات جهودها حاليًا لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الممكنة، بما يسهم في تحقيق طموحات جماهير النادي في الموسم المقبل.

الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال

وجاء الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال كالتالي: 

محمد عدلي – مدربا عاما

محمود صبحي – مدربا

عبد الرحمن فهمي – مدربا

محمود فتحي – مدرب حراس مرمى

حنفي عبد المقصود – معد بدني

أحمد عبد الرازق – محلل أداء

أحمد السيد – إصابات ملاعب وتأهيل

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غزل المحلة الدوري الممتاز علاء عبد العال

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