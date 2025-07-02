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رياضة

منتخب الناشئين يخوض مرانه الثاني في الهدف بحضور الحضري (صور)

مران منتخب الناشئين
مران منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، خاض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، ثاني تدريباته اليوم الأربعاء في معسكره التدريبي في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) ضمن برنامج الاستعداد لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في شهر نوفمبر المقبل.

شارك في المران جميع اللاعبين الذين اختارهم أحمد الكاس للمشاركة في المعسكر الحالي.

وشهد المران عصام الحضري عضو الإدارة الفنية في اتحاد الكرة، والمشرف على مدربي حراس المرمى في منتخبات الشباب والناشئين 

انطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عاما اليوم، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

وتحدث الدكتور مصطفى عزام، عن توفير احتياجات المنتخب الوطنى، خلال معسكره الحالي من أجل تجهيزهم على النحو الأمثل.

علاء نبيل يحفز لاعبي منتخب الناشئين

وقال علاء نبيل، إن المرحلة المقبلة لن تقبل أي تهاون، ويجب التركيز من جانب جميع اللاعبين من أجل تقديم أفضل النتائج في كأس العالم.

وأشاد عصام الحضري، بمستوى العديد من اللاعبين، مؤكدا أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين تستطيع أن تقاتل في المونديال، وتحقيق حلم الاحتراف.

 

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