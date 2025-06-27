دراسة حديثة تكشف: القهوة سريعة التحضير تزيد خطر الإصابة بالضمور البقعي الوراثي

يُعاني نحو 200 مليون شخص حول العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو مرض يصيب العين ويُؤثر بشكل كبير على الرؤية المركزية. وفي تطور لافت، كشفت دراسة صينية حديثة نشرتها مجلة "علوم الغذاء والتغذية" عن وجود تداخل بين الاستعداد الوراثي وشرب القهوة سريعة التحضير، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الجاف من هذا المرض.

الضمور البقعي أنواعه وعوامل خطر

الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو حالة تؤدي إلى تدهور البقعة، وهي جزء حساس من الشبكية مسؤول عن الرؤية الواضحة والمركزية. ينقسم المرض إلى نوعين رئيسيين:

الضمور البقعي الجاف: وهو الأكثر شيوعًا، وينتج عن تلف طبيعي في البقعة مع التقدم في العمر.

الضمور البقعي الرطب: ويحدث نتيجة نمو أوعية دموية غير طبيعية خلف العين تُسبب ضررًا للبقعة.

تتضمن عوامل الخطر للإصابة بالضمور البقعي عوامل غير قابلة للتعديل مثل العمر والوراثة، وأخرى قابلة للتعديل كالتدخين، الوزن، النشاط البدني، والنظام الغذائي. ويُعرف أن النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة (مثل اللوتين والزياكسانثين)، والمعادن (كالزنك وفيتاميني C وE)، وأحماض أوميغا 3 الدهنية يُمكن أن يُقلل من هذا الخطر.

القهوة سريعة التحضير والجينات

صرح الدكتور سيوي ليو، الباحث في قسم طب العيون بمستشفى شيان تايهي بجامعة هوبي الطبية في الصين والمؤلف الرئيسي للدراسة، لموقع "Medical News Today" بأن الضمور البقعي يُعد سببًا رئيسيًا لفقدان البصر بين كبار السن في الدول المتقدمة، وأشار إلى أهمية تحديد عوامل جديدة قابلة للتعديل لإبطاء تطور المرض في ظل غياب علاج شافٍ حاليًا.

هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين العوامل الوراثية واستهلاك القهوة وخطر الإصابة بالضمور البقعي، وجمع الباحثون بيانات استهلاك القهوة لأكثر من 500 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، وقسموهم إلى مجموعات حسب نوع القهوة المستهلكة (منزوعة الكافيين، مطحونة، سريعة التحضير).

كما حصلوا على بيانات الضمور البقعي الجاف والرطب من مجموعة بيانات Finngen GWAS لبالغين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

أوضح الدكتور ليو أن القهوة، كمشروب عالمي، غنية بالبوليفينول ومضادات الأكسدة التي قد توفر تأثيرات وقائية للأعصاب، وأشار إلى أن الأدلة المتزايدة تُظهر تأثير العوامل الوراثية على التفضيلات الغذائية، ما يُبرز أهمية دراسة الاستعداد الوراثي لاستهلاك القهوة وعلاقته بأمراض العيون.

سبعة أضعاف زيادة في الخطر للقهوة سريعة التحضير

باستخدام منهجيات بحثية متقدمة، بما في ذلك العشوائية المندلية، حدد الباحثون تداخلًا بين الاستعداد الوراثي لشرب القهوة سريعة التحضير وخطر الإصابة بالضمور البقعي الجاف. والأكثر إثارة للقلق هو أن الدراسة وجدت أن شرب القهوة سريعة التحضير، مقارنة بأنواع القهوة الأخرى، يزيد من خطر الإصابة بالضمور البقعي الجاف بنحو سبعة أضعاف ضمن هذا الارتباط الجيني.

وعلق الدكتور ليو بأن هذا التداخل الجيني يُشير إلى وجود مسارات بيولوجية أو آليات أيضية مشتركة تربط بين تفضيل القهوة سريعة التحضير وخطر الإصابة بالضمور البقعي الجاف، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستراتيجيات الوقاية الشخصية، وأكدت الدراسة عدم وجود أي ارتباط بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بالضمور البقعي الرطب.

في الخطوات التالية، يُخطط فريق البحث للتحقق من صحة هذا الارتباط في مجموعات سكانية مستقلة وإجراء دراسات وظيفية لاستكشاف المسارات الأيضية، بالإضافة إلى تحليلات جماعية طولية لتوضيح العلاقة السببية.

وعلق الدكتور ديفيد آي. جيفن، مدير خدمات البصريات والانكسار في مركز جوردون شانزلين نيو فيجن في لا جولا، كاليفورنيا، الذي لم يشارك في الدراسة، بأن هذا البحث يُعد مثيرًا للاهتمام، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بالضمور البقعي مع تقدم العمر. وأكد أهمية مواصلة البحث في هذا المجال لتقليل المخاطر المرتبطة بالمرض والتكاليف العلاجية.

ومع ذلك، حذر جيفن من إطلاق افتراضات عامة حول القهوة سريعة التحضير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الوضوح حول عوامل مثل كمية الاستهلاك والعوامل الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة المرتبطة به.

من جانبه، أشار الدكتور بنجامين بيرت، طبيب العيون المعتمد من مجلس الإدارة في مركز ميموريال كير أورانج كوست الطبي، إلى أن الدراسة تُسلط الضوء على توجهين مستقبليين للطب: توجيه الرعاية بناءً على الملف الوراثي للفرد، وأهمية الغذاء كدواء. وأضاف بيرت أن الدراسة تُعيد التأكيد على مخاطر الأطعمة المُصنّعة بكثرة، مثل القهوة سريعة التحضير، مقارنةً بنوعها الطبيعي الذي لم يُشكل أي مخاطر إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.